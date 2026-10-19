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Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища
Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища - 19.10.2026, ПРАЙМ
Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища
Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища и осуществляет лишь отбор, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:10+0300
2026-10-19T13:10+0300
2026-10-19T13:10+0300
газ
польша
норвегия
baltic pipe
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ВАРШАВА, 19 окт – ПРАЙМ. Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища и осуществляет лишь отбор, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
На протяжении длительного времени Польша лишь закачивала газ в свои хранилища, не осуществляя отбора.
По данным оператора, за последние сутки в польские газовые хранилища не производилось закачки газа. При этом было выкачана газа на 21,9 ГВт.ч.
В настоящее время польские газовые хранилища заполнены на 99%.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 100, и 91% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.
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газ, польша, норвегия, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Baltic Pipe
Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища
Gas Storage Poland: Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища
ВАРШАВА, 19 окт – ПРАЙМ. Польша прекратила закачку газа в свои подземные хранилища и осуществляет лишь отбор, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
На протяжении длительного времени Польша лишь закачивала газ в свои хранилища, не осуществляя отбора.
По данным оператора, за последние сутки в польские газовые хранилища не производилось закачки газа. При этом было выкачана газа на 21,9 ГВт.ч.
В настоящее время польские газовые хранилища заполнены на 99%.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 100, 100, и 91% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.