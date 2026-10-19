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В России выпустят пособие для подростков по распознаванию преступников - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В России выпустят пособие для подростков по распознаванию преступников
В России выпустят пособие для подростков по распознаванию преступников - 19.10.2026, ПРАЙМ
В России выпустят пособие для подростков по распознаванию преступников
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям выпустит пособие по раннему распознаванию угрозы вовлечения молодежи в противоправную деятельность,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:53+0300
2026-10-19T15:53+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874391293.jpg?1792414381
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям выпустит пособие по раннему распознаванию угрозы вовлечения молодежи в противоправную деятельность, сообщил заместитель директора центра Сергей Цапенко. "Мы не должны постоянно работать вторым номером, реактивно отвечая на уже совершенные преступления и выявленные схемы вербовки. Пока мы изучаем одну схему, противник уже применяет новые. Поэтому важно научить подростков распознавать не конкретные сценарии, а сами механизмы вовлечения. Именно в этом заключается наша идея - перейти от реактивной профилактики к превентивной, работать на опережение", - сказал Цапенко, слова которого приводит пресс-служба центра. Как отметили в центре, при подготовке пособия "Теория маркеров. Как распознать вербовку до первого поручения" проанализировано более 50 известных схем вовлечения: от предложения легкого заработка до романтического знакомства. Однако за ними прослеживаются повторяющиеся задачи вербовщика: установление контакта, воздействие на эмоциональное состояние подростка, изоляция от внешней поддержки и выведение на исполнение задания. В центре добавили, что на этих наблюдениях построена теория маркеров - система наблюдаемых признаков, разделенных на три категории: контакта, управления и вовлечения. Она позволяет распознавать опасное воздействие по действиям и требованиям собеседника. Так, пособие объединяет каталог маркеров с реальными примерами, иллюстрированные разборы сюжетов профилактических анимационных роликов, правовые последствия и практические алгоритмы действий. "Издание предназначено для учащихся старших классов, студентов колледжей и вузов, педагогов, родителей и специалистов, занимающихся профилактической работой. Его материалы могут использоваться на лекциях, классных часах и профилактических занятиях, а также для самостоятельного изучения", - заключили в центре.
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192
40
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40
192
40
общество
Общество
15:53 19.10.2026
 
В России выпустят пособие для подростков по распознаванию преступников

В России выпустят пособие, которое поможет подросткам не попасть под влияние преступников

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям выпустит пособие по раннему распознаванию угрозы вовлечения молодежи в противоправную деятельность, сообщил заместитель директора центра Сергей Цапенко.
"Мы не должны постоянно работать вторым номером, реактивно отвечая на уже совершенные преступления и выявленные схемы вербовки. Пока мы изучаем одну схему, противник уже применяет новые. Поэтому важно научить подростков распознавать не конкретные сценарии, а сами механизмы вовлечения. Именно в этом заключается наша идея - перейти от реактивной профилактики к превентивной, работать на опережение", - сказал Цапенко, слова которого приводит пресс-служба центра.
Как отметили в центре, при подготовке пособия "Теория маркеров. Как распознать вербовку до первого поручения" проанализировано более 50 известных схем вовлечения: от предложения легкого заработка до романтического знакомства. Однако за ними прослеживаются повторяющиеся задачи вербовщика: установление контакта, воздействие на эмоциональное состояние подростка, изоляция от внешней поддержки и выведение на исполнение задания.
В центре добавили, что на этих наблюдениях построена теория маркеров - система наблюдаемых признаков, разделенных на три категории: контакта, управления и вовлечения. Она позволяет распознавать опасное воздействие по действиям и требованиям собеседника. Так, пособие объединяет каталог маркеров с реальными примерами, иллюстрированные разборы сюжетов профилактических анимационных роликов, правовые последствия и практические алгоритмы действий.
"Издание предназначено для учащихся старших классов, студентов колледжей и вузов, педагогов, родителей и специалистов, занимающихся профилактической работой. Его материалы могут использоваться на лекциях, классных часах и профилактических занятиях, а также для самостоятельного изучения", - заключили в центре.
 
Общество
 
 
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