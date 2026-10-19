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Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера - 19.10.2026, ПРАЙМ
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера
Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:26+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес.
На пресс-конференции в посольстве Кубы он подчеркнул, что танкер под российским флагом был единственным судном с сырой нефтью, прибывшим на остров в 2026 году.
"Большое облегчение для нашего народа, так как примерно на две недели сократились отключения электричества", - сказал дипломат.
Минтранс РФ сообщил в конце марта, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.
В январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспортной сфере, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию.
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РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, США, Дональд Трамп
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера
Посол Гонсалес: груз нефти с танкера "Анатолий Колодкин" очень помог жителям Кубы
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес.
На пресс-конференции в посольстве Кубы он подчеркнул, что танкер под российским флагом был единственным судном с сырой нефтью, прибывшим на остров в 2026 году.
"Большое облегчение для нашего народа, так как примерно на две недели сократились отключения электричества", - сказал дипломат.
Минтранс РФ сообщил в конце марта, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.
В январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспортной сфере, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию.