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Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера

Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера - 19.10.2026, ПРАЙМ

Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера

Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:26+0300

2026-10-19T16:26+0300

2026-10-19T16:26+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес. На пресс-конференции в посольстве Кубы он подчеркнул, что танкер под российским флагом был единственным судном с сырой нефтью, прибывшим на остров в 2026 году. "Большое облегчение для нашего народа, так как примерно на две недели сократились отключения электричества", - сказал дипломат. Минтранс РФ сообщил в конце марта, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. В январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспортной сфере, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию.

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россия, куба, москва, сша, дональд трамп