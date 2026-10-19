Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/posol-874392845.html
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера - 19.10.2026, ПРАЙМ
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера
Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:26+0300
2026-10-19T16:26+0300
россия
куба
москва
сша
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874392845.jpg?1792416394
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес. На пресс-конференции в посольстве Кубы он подчеркнул, что танкер под российским флагом был единственным судном с сырой нефтью, прибывшим на остров в 2026 году. "Большое облегчение для нашего народа, так как примерно на две недели сократились отключения электричества", - сказал дипломат. Минтранс РФ сообщил в конце марта, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. В январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспортной сфере, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию.
куба
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, куба, москва, сша, дональд трамп
РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, США, Дональд Трамп
16:26 19.10.2026
 
Посол Кубы оценил груз нефти с российского танкера

Посол Гонсалес: груз нефти с танкера "Анатолий Колодкин" очень помог жителям Кубы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Груз нефти, который доставил на Кубу российский танкер "Анатолий Колодкин", очень помог жителям страны, заявил кубинский посол в Москве Энрике Орта Гонсалес.
На пресс-конференции в посольстве Кубы он подчеркнул, что танкер под российским флагом был единственным судном с сырой нефтью, прибывшим на остров в 2026 году.
"Большое облегчение для нашего народа, так как примерно на две недели сократились отключения электричества", - сказал дипломат.
Минтранс РФ сообщил в конце марта, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу.
В январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспортной сфере, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию.
 
РОССИЯКУБАМОСКВАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала