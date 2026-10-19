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Поставки смартфонов в Китай упали до минимального уровня за 14 лет - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Поставки смартфонов в Китай упали до минимального уровня за 14 лет
Поставки смартфонов в Китай упали до минимального уровня за 14 лет - 19.10.2026, ПРАЙМ
Поставки смартфонов в Китай упали до минимального уровня за 14 лет
Поставки смартфонов на рынок в Китае за прошедший квартал снизились на 10% в годовом выражении, до минимального значения за последние 14 лет, следует из... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:09+0300
2026-10-19T12:09+0300
китай
apple
huawei
xiaomi
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов на рынок в Китае за прошедший квартал снизились на 10% в годовом выражении, до минимального значения за последние 14 лет, следует из исследования Counterpoint Research. "В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китай сократились на 10% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за третий квартал с 2012 года, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker Counterpoint Research", - говорится в пресс-релизе. Counterpoint Research отмечает, что снижение динамики рынка в основном соответствует ожиданиям, так как рост цен на память значительно увеличил себестоимость продукции и усилил дефицит предложения, что привело к падению во второй половине года. Лидер на рынке смартфонов в Китае - местный производитель Huawei с 21,3%-ной рыночной долей. Высокие продажи недорогих смартфонов серии Enjoy 90 Pro Max, среднеценовых Nova 16, а также Mate 80 способствовали бренду достигнуть роста поставок на 19% в годовом исчислении в третьем квартале, отмечается в релизе. На втором месте находится американская Apple (19,5%-ная доля рынка). Так, за первые три недели продажи в Китае новая серия iPhone 18 Pro показала сильный старт, увеличившись на 23,5% в годовом выражении по сравнению с серией iPhone 17 Pro. Далее следуют китайские бренды Vivo, Oppo, Xiaomi и Honor с долями продаж на рынке Китая в 15,2%, 15,1%,13,5% и 12,7% соответственно. Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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китай, apple, huawei, xiaomi
КИТАЙ, Apple, Huawei, Xiaomi
12:09 19.10.2026
 
Поставки смартфонов в Китай упали до минимального уровня за 14 лет

Counterpoint Research: поставки смартфонов в Китай за квартал снизились на 10%

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов на рынок в Китае за прошедший квартал снизились на 10% в годовом выражении, до минимального значения за последние 14 лет, следует из исследования Counterpoint Research.
"В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китай сократились на 10% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за третий квартал с 2012 года, согласно предварительным данным Market Monitor Tracker Counterpoint Research", - говорится в пресс-релизе.
Counterpoint Research отмечает, что снижение динамики рынка в основном соответствует ожиданиям, так как рост цен на память значительно увеличил себестоимость продукции и усилил дефицит предложения, что привело к падению во второй половине года.
Лидер на рынке смартфонов в Китае - местный производитель Huawei с 21,3%-ной рыночной долей. Высокие продажи недорогих смартфонов серии Enjoy 90 Pro Max, среднеценовых Nova 16, а также Mate 80 способствовали бренду достигнуть роста поставок на 19% в годовом исчислении в третьем квартале, отмечается в релизе.
На втором месте находится американская Apple (19,5%-ная доля рынка). Так, за первые три недели продажи в Китае новая серия iPhone 18 Pro показала сильный старт, увеличившись на 23,5% в годовом выражении по сравнению с серией iPhone 17 Pro.
Далее следуют китайские бренды Vivo, Oppo, Xiaomi и Honor с долями продаж на рынке Китая в 15,2%, 15,1%,13,5% и 12,7% соответственно.
Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
КИТАЙAppleHuaweiXiaomi
 
 
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