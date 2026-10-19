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Поставки меди из России в ЕС сократились до минимума за два года

Поставки меди из России в ЕС сократились до минимума за два года - 19.10.2026, ПРАЙМ

Поставки меди из России в ЕС сократились до минимума за два года

Поставки меди из России в Евросоюз в августе текущего года сократились до минимума за более чем два с половиной года, свидетельствуют данные Евростата, которые... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:42+0300

2026-10-19T12:42+0300

2026-10-19T12:42+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Поставки меди из России в Евросоюз в августе текущего года сократились до минимума за более чем два с половиной года, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, в августе ЕС импортировал из РФ меди и изделий из нее на 3,8 миллиона евро. Это стало минимумом с декабря 2023 года, когда Россия поставила меди объединению лишь на 1,8 миллиона евро. В месячном выражении европейский импорт просел впятеро, а в годовом выражении - в 3,4 раза. Произошло это за счет снижения поставок рафинированной меди до 608,8 тысяч евро в августе с 15,5 миллиона евро в июле. Европейцы закупали и медные порошки и чешуйки - на 3,2 миллиона евро, а также медные трубы и трубки - на 39 тысяч евро. Среди европейских государств российскую медь в августе приобретали Германия (на 3,2 миллиона евро), Словакия (на 609 тысяч) и Польша (на 39 тысяч евро). Месяцем ранее в топ-3 входили Германия, Нидерланды и Италия.

германия

словакия

польша

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мировая экономика, германия, словакия, польша, ес