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Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин

Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин - 19.10.2026, ПРАЙМ

Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин

Госдума на пленарном заседании в среду, 21 октября, рассмотрит кандидатуры новых членов правительства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:10+0300

2026-10-19T13:10+0300

2026-10-19T13:10+0300

приморский край

вячеслав володин

госдума

росавиация

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду, 21 октября, рассмотрит кандидатуры новых членов правительства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министра транспорта, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15.00", — сказал Володин по итогам решения Совета ГД. Встречи думских фракций с кандидатами пройдут 19 и 20 октября, а 20 октября после 15.00 их рассмотрят профильные комитеты.Кандидатуры внес премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом Владимиром Путиным, поддержавшим предложения по кадровым изменениям. Согласно внесенным предложениям, Олег Кожемяко переходит с поста губернатора Приморского края на должность вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сменив Юрия Трутнева. Андрей Никитин с поста министра транспорта становится вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.Ирина Окладникова, первый замминистра финансов, предложена на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко. Антон Силуанов получит должность вице-премьера, сохранив пост министра финансов. Дмитрий Ядров, возглавляющий Росавиацию, предложен на должность министра транспорта вместо Никитина. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все вице-премьеры продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов главы государства.

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приморский край, вячеслав володин, госдума, росавиация, михаил мишустин, владимир путин