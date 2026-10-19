Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/pravitelstvo-874382459.html
Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин
Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин - 19.10.2026, ПРАЙМ
Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин
Госдума на пленарном заседании в среду, 21 октября, рассмотрит кандидатуры новых членов правительства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:10+0300
2026-10-19T13:10+0300
приморский край
вячеслав володин
госдума
росавиация
михаил мишустин
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/15/873501763_0:20:3019:1718_1920x0_80_0_0_ceef157e556d94e60e2e2c2af0b20095.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду, 21 октября, рассмотрит кандидатуры новых членов правительства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин."Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министра транспорта, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15.00", — сказал Володин по итогам решения Совета ГД. Встречи думских фракций с кандидатами пройдут 19 и 20 октября, а 20 октября после 15.00 их рассмотрят профильные комитеты.Кандидатуры внес премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом Владимиром Путиным, поддержавшим предложения по кадровым изменениям. Согласно внесенным предложениям, Олег Кожемяко переходит с поста губернатора Приморского края на должность вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сменив Юрия Трутнева. Андрей Никитин с поста министра транспорта становится вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.Ирина Окладникова, первый замминистра финансов, предложена на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко. Антон Силуанов получит должность вице-премьера, сохранив пост министра финансов. Дмитрий Ядров, возглавляющий Росавиацию, предложен на должность министра транспорта вместо Никитина. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все вице-премьеры продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов главы государства.
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/15/873501763_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_0982ef51ed06a6f1e333e068ee163642.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приморский край, вячеслав володин, госдума, росавиация, михаил мишустин, владимир путин
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Вячеслав Володин, Госдума, Росавиация, Михаил Мишустин, Владимир Путин
13:10 19.10.2026
 
Госдума 21 октября рассмотрит перестановки в правительстве, заявил Володин

Володин: ГД рассмотрит кандидатуры четырех вице-премьеров и нового министра транспорта

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду, 21 октября, рассмотрит кандидатуры новых членов правительства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Совет Государственной думы утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министра транспорта, которое состоится на пленарном заседании 21 октября в 15.00", — сказал Володин по итогам решения Совета ГД.
Встречи думских фракций с кандидатами пройдут 19 и 20 октября, а 20 октября после 15.00 их рассмотрят профильные комитеты.
Кандидатуры внес премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом Владимиром Путиным, поддержавшим предложения по кадровым изменениям. Согласно внесенным предложениям, Олег Кожемяко переходит с поста губернатора Приморского края на должность вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, сменив Юрия Трутнева. Андрей Никитин с поста министра транспорта становится вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.
Ирина Окладникова, первый замминистра финансов, предложена на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко. Антон Силуанов получит должность вице-премьера, сохранив пост министра финансов. Дмитрий Ядров, возглавляющий Росавиацию, предложен на должность министра транспорта вместо Никитина. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все вице-премьеры продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов главы государства.
 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙВячеслав ВолодинГосдумаРосавиацияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала