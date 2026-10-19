https://1prime.ru/20261019/pravitelstvo-874401036.html

Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев

Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев - 19.10.2026, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев

Правительство России сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания с его... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:45+0300

2026-10-19T19:45+0300

2026-10-19T19:54+0300

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

минсельхоз

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство России сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания с его участием по ситуации на зерновом рынке. "Правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки. Во-первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во-вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В-третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении. При этом Минсельхоз планирует значительно увеличить лимит на одного заемщика, отметил вице-премьер. "Уже в текущем месяце стартуют закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Будет приобретено до трех миллионов тонн, что позволит производителям реализовать продукцию по достойным ценам. Наконец, будут предоставлены прямые субсидии аграриям в виде так называемой погектарной поддержки", - добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что эти меры должны способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке, в том числе за счет активизации экспорта. По итогам совещания вице-премьер поручил обеспечивать ритмичность отгрузок и максимально использовать все логистические возможности, подытожили в аппарате.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, минсельхоз