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Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев
Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев - 19.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев
Правительство России сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания с его... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T19:45+0300
2026-10-19T19:54+0300
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874401036.jpg?1792428865
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство России сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания с его участием по ситуации на зерновом рынке. "Правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки. Во-первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во-вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В-третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении. При этом Минсельхоз планирует значительно увеличить лимит на одного заемщика, отметил вице-премьер. "Уже в текущем месяце стартуют закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Будет приобретено до трех миллионов тонн, что позволит производителям реализовать продукцию по достойным ценам. Наконец, будут предоставлены прямые субсидии аграриям в виде так называемой погектарной поддержки", - добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что эти меры должны способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке, в том числе за счет активизации экспорта. По итогам совещания вице-премьер поручил обеспечивать ритмичность отгрузок и максимально использовать все логистические возможности, подытожили в аппарате.
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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз
19:45 19.10.2026 (обновлено: 19:54 19.10.2026)
 
Патрушев рассказал о новых инструментах поддержки аграриев

Патрушев: правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство России сформировало ряд новых инструментов поддержки аграриев, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания с его участием по ситуации на зерновом рынке.
"Правительство сформировало ряд новых инструментов поддержки. Во-первых, готовится выделение еще одного транша на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге. Во-вторых, предусматривается пролонгация краткосрочных льготных кредитов, а также платежей по договорам льготного лизинга. В-третьих, будут выделены дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей", - сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.
При этом Минсельхоз планирует значительно увеличить лимит на одного заемщика, отметил вице-премьер.
"Уже в текущем месяце стартуют закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Будет приобретено до трех миллионов тонн, что позволит производителям реализовать продукцию по достойным ценам. Наконец, будут предоставлены прямые субсидии аграриям в виде так называемой погектарной поддержки", - добавил он.
Вице-премьер подчеркнул, что эти меры должны способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке, в том числе за счет активизации экспорта.
По итогам совещания вице-премьер поручил обеспечивать ритмичность отгрузок и максимально использовать все логистические возможности, подытожили в аппарате.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯДмитрий ПатрушевМинсельхоз
 
 
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