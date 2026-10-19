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Эксперты спрогнозировали профицит цинка и свинца на рынке в 2027 году

Эксперты спрогнозировали профицит цинка и свинца на рынке в 2027 году - 19.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали профицит цинка и свинца на рынке в 2027 году

Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG) ожидает профицит этих металлов на мировом рынке в 2027 году после дефицита в текущем году,... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:36+0300

2026-10-19T19:36+0300

2026-10-19T19:41+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (ILZSG) ожидает профицит этих металлов на мировом рынке в 2027 году после дефицита в текущем году, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на доклад организации. "Мировой рынок рафинированного цинка перейдет от дефицита в 88 тысяч тонн в этом году к профициту в 25 тысяч тонн в 2027 году, а профицит на рынке рафинированного свинца увеличится с 90 тысяч тонн в этом году до 163 тысяч", - пишет агентство. Рейтер также отмечает, что, согласно данным ILZSG, мировой спрос на цинк в следующем году вырастет на 1,2% - до 14,19 миллиона тонн благодаря увеличению потребления металла в Европе, Индии и США. В Китае рост спроса на цинк замедлится в 2027 году до 0,3% по сравнению с 1,8% в 2026 году. Кроме того, добавляет агентство, ILZSG прогнозирует увеличение мирового производства рафинированного цинка в следующем году на 2% - до 14,21 миллиона тонн, добыча металла на рудниках вырастет на 3% - до 12,78 миллиона тонн. Мировой спрос на рафинированный свинец в 2027 году поднимется на 1% и составит 14,08 миллиона тонн, сообщает Рейтер. Добыча этого металла вырастет на 2,9% - до 4,58 миллиона тонн.

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