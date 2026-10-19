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Производство промышленных роботов в Китае выросло на 29,1%

Производство промышленных роботов в Китае выросло на 29,1% - 19.10.2026, ПРАЙМ

Производство промышленных роботов в Китае выросло на 29,1%

Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T06:02+0300

2026-10-19T06:02+0300

2026-10-19T06:02+0300

промышленность

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шанхай

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ПЕКИН, 19 окт - ПРАЙМ. Производство промышленных роботов в Китае за первые три квартала выросло на 29,1% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "Выпуск промышленных роботов увеличился на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в январе-сентябре выпуск оборудования для 3D-печати увеличился на 62,5%, а литий-ионных аккумуляторов - на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае. В 2025 году в Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки роботов-гуманоидов. В сентябре в Пекине начал работу "детский сад" для роботов, где исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин.

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промышленность, россия, китай, кнр, шанхай