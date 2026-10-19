https://1prime.ru/20261019/prokuratura-874384307.html
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске - 19.10.2026, ПРАЙМ
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск -... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:37+0300
2026-10-19T13:37+0300
2026-10-19T13:37+0300
бизнес
общество
новосибирск
махачкала
s7
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874384307.jpg?1792406253
ОМСК, 19 окт - ПРАЙМ. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск - Махачкала, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Самолет авиакомпании S7 рейсом Новосибирск - Махачкала в понедельник приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказали в пресс-службе.
новосибирск
махачкала
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , новосибирск, махачкала, s7
Бизнес, Общество , НОВОСИБИРСК, Махачкала, S7
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске
Прокуратура проверяет право пассажиров после незапланированной посадки самолета в Омске
ОМСК, 19 окт - ПРАЙМ. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск - Махачкала, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Самолет авиакомпании S7 рейсом Новосибирск - Махачкала в понедельник приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказали в пресс-службе.