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Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске - 19.10.2026, ПРАЙМ
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск -... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:37+0300
2026-10-19T13:37+0300
бизнес
общество
новосибирск
махачкала
s7
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ОМСК, 19 окт - ПРАЙМ. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск - Махачкала, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. Самолет авиакомпании S7 рейсом Новосибирск - Махачкала в понедельник приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. "Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказали в пресс-службе.
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бизнес, общество , новосибирск, махачкала, s7
Бизнес, Общество , НОВОСИБИРСК, Махачкала, S7
13:37 19.10.2026
 
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске

Прокуратура проверяет право пассажиров после незапланированной посадки самолета в Омске

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ОМСК, 19 окт - ПРАЙМ. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск - Махачкала, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
Самолет авиакомпании S7 рейсом Новосибирск - Махачкала в понедельник приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказали в пресс-службе.
 
БизнесОбществоНОВОСИБИРСКМахачкалаS7
 
 
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