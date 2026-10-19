https://1prime.ru/20261019/prokuratura-874384307.html

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске - 19.10.2026, ПРАЙМ

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров самолета в Омске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск -... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:37+0300

2026-10-19T13:37+0300

2026-10-19T13:37+0300

бизнес

общество

новосибирск

махачкала

s7

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ОМСК, 19 окт - ПРАЙМ. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров после незапланированной посадки на аэродром Омска самолета рейсом Новосибирск - Махачкала, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. Самолет авиакомпании S7 рейсом Новосибирск - Махачкала в понедельник приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. "Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказали в пресс-службе.

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бизнес, общество , новосибирск, махачкала, s7