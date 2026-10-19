Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/psb-874380586.html
ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки
ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки - 19.10.2026, ПРАЙМ
ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки
ПСБ и компания "Иннопрактика" создадут инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка" – для... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:27+0300
2026-10-19T12:27+0300
россия
африка
петр фрадков
псб
ано
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874380586.jpg?1792402050
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. ПСБ и компания "Иннопрактика" создадут инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка" – для комплексного сопровождения совместных проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "ПСБ и "Иннопрактика" создают новую инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка". Ключевая задача АНО - обеспечить комплексное сопровождение совместных проектов: от анализа рынков и поиска локальных партнеров до пилотного внедрения и локализации российских решений", - говорится в сообщении. Уточняется, что АНО "Россия - Африка" создается как постоянно действующий механизм продвижения российских цифровых, технологических, образовательных и финансовых решений на африканском континенте. "Новая организация объединит крупные корпорации, высокотехнологичные компании, университеты и научные организации вокруг реализации практических инициатив в африканских странах с целью формирования прочных, долгосрочных связей с африканскими заказчиками, деловым и научно-образовательным сообществом", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон российские компании получат единый механизм выхода на африканские рынки, а африканские партнеры - доступ к российским технологическим, образовательным и финансовым решениям. "Рынки Африканского континента являются перспективным направлением и представляют особый интерес для российских технологических компаний: многие страны макрорегиона активно развивают инфраструктуру, цифровизируют госуправление, внедряют умные решения в здравоохранение и образование — и во всех областях есть спрос на зрелые российские разработки", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова. Среди основных направлений работы АНО - развитие технологического и научно-образовательного сотрудничества, формирование финансовой инфраструктуры и проектных консорциумов, создание деловых советов и хабов, содействие технологическому экспорту и трансферу компетенций. Отдельное внимание планируется уделить развитию цифровых, морских и космических технологий, а также решениям в сфере продовольственной безопасности. С африканской стороны к работе АНО будут привлечены органы власти, компании, университеты и научные центры в качестве потенциальных заказчиков и партнеров по реализации совместных проектов.
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, африка, петр фрадков, псб, ано
РОССИЯ, АФРИКА, Петр Фрадков, ПСБ, АНО
12:27 19.10.2026
 
ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки

ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. ПСБ и компания "Иннопрактика" создадут инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка" – для комплексного сопровождения совместных проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".
"ПСБ и "Иннопрактика" создают новую инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка". Ключевая задача АНО - обеспечить комплексное сопровождение совместных проектов: от анализа рынков и поиска локальных партнеров до пилотного внедрения и локализации российских решений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что АНО "Россия - Африка" создается как постоянно действующий механизм продвижения российских цифровых, технологических, образовательных и финансовых решений на африканском континенте.
"Новая организация объединит крупные корпорации, высокотехнологичные компании, университеты и научные организации вокруг реализации практических инициатив в африканских странах с целью формирования прочных, долгосрочных связей с африканскими заказчиками, деловым и научно-образовательным сообществом", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон российские компании получат единый механизм выхода на африканские рынки, а африканские партнеры - доступ к российским технологическим, образовательным и финансовым решениям.
"Рынки Африканского континента являются перспективным направлением и представляют особый интерес для российских технологических компаний: многие страны макрорегиона активно развивают инфраструктуру, цифровизируют госуправление, внедряют умные решения в здравоохранение и образование — и во всех областях есть спрос на зрелые российские разработки", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова.
Среди основных направлений работы АНО - развитие технологического и научно-образовательного сотрудничества, формирование финансовой инфраструктуры и проектных консорциумов, создание деловых советов и хабов, содействие технологическому экспорту и трансферу компетенций. Отдельное внимание планируется уделить развитию цифровых, морских и космических технологий, а также решениям в сфере продовольственной безопасности.
С африканской стороны к работе АНО будут привлечены органы власти, компании, университеты и научные центры в качестве потенциальных заказчиков и партнеров по реализации совместных проектов.
 
РОССИЯАФРИКАПетр ФрадковПСБАНО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала