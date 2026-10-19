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ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки

ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки - 19.10.2026, ПРАЙМ

ПСБ и "Иннопрактика" создадут инфраструктуру сотрудничества России и Африки

ПСБ и компания "Иннопрактика" создадут инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка" – для... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:27+0300

2026-10-19T12:27+0300

2026-10-19T12:27+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. ПСБ и компания "Иннопрактика" создадут инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка" – для комплексного сопровождения совместных проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "ПСБ и "Иннопрактика" создают новую инфраструктуру образовательного и технологического сотрудничества России и Африки – АНО "Россия – Африка". Ключевая задача АНО - обеспечить комплексное сопровождение совместных проектов: от анализа рынков и поиска локальных партнеров до пилотного внедрения и локализации российских решений", - говорится в сообщении. Уточняется, что АНО "Россия - Африка" создается как постоянно действующий механизм продвижения российских цифровых, технологических, образовательных и финансовых решений на африканском континенте. "Новая организация объединит крупные корпорации, высокотехнологичные компании, университеты и научные организации вокруг реализации практических инициатив в африканских странах с целью формирования прочных, долгосрочных связей с африканскими заказчиками, деловым и научно-образовательным сообществом", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что благодаря взаимодействию всех заинтересованных сторон российские компании получат единый механизм выхода на африканские рынки, а африканские партнеры - доступ к российским технологическим, образовательным и финансовым решениям. "Рынки Африканского континента являются перспективным направлением и представляют особый интерес для российских технологических компаний: многие страны макрорегиона активно развивают инфраструктуру, цифровизируют госуправление, внедряют умные решения в здравоохранение и образование — и во всех областях есть спрос на зрелые российские разработки", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова. Среди основных направлений работы АНО - развитие технологического и научно-образовательного сотрудничества, формирование финансовой инфраструктуры и проектных консорциумов, создание деловых советов и хабов, содействие технологическому экспорту и трансферу компетенций. Отдельное внимание планируется уделить развитию цифровых, морских и космических технологий, а также решениям в сфере продовольственной безопасности. С африканской стороны к работе АНО будут привлечены органы власти, компании, университеты и научные центры в качестве потенциальных заказчиков и партнеров по реализации совместных проектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, африка, петр фрадков, псб, ано