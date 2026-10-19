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Путин: ТПП вносит вклад в укрепление позиций России на мировые рынки

Путин: ТПП вносит вклад в укрепление позиций России на мировые рынки - 19.10.2026, ПРАЙМ

Путин: ТПП вносит вклад в укрепление позиций России на мировые рынки

Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив Торгово-промышленной палаты РФ с 35-летием основания организации, отметил, что ТПП является надежным... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:33+0300

2026-10-19T14:33+0300

2026-10-19T14:33+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив Торгово-промышленной палаты РФ с 35-летием основания организации, отметил, что ТПП является надежным партнером государства в решении задач развития, вносит вклад в укрепление позиций РФ на рынках мира, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 35-летием основания Торгово-промышленной палаты Российской Федерации... Отмечу ваш созидательный вклад в совершенствование промышленной, финансовой, торговой инфраструктуры, укрепление позиций России на мировых рынках. И, конечно, значим ваш экспертный, интеллектуальный потенциал", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что за эти годы ТПП прошла большой путь и сегодня по праву считается одним из самых авторитетных и влиятельных бизнес-объединений страны. По его словам, палата представляет интересы субъектов предпринимательской деятельности во всех регионах России, служит консолидации делового сообщества, является надежным партнером государства в решении стратегических задач социально-экономического развития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин