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Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2025 год - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2025 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2025 год - 19.10.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2025 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T17:48+0300
2026-10-19T17:48+0300
финансы
владимир путин
фомс
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Доходы бюджета фонда за прошлый год составили 4,447 триллиона рублей, расходы – 4,367 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей вместо запланированного дефицита в 136,618 миллиарда рублей. Согласно сопроводительным документам, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%. Доходы ФОМС в 2025 году увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей. А объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ФОМС в бюджет Соцфонда России, составил 213,767 миллиарда рублей.
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финансы, владимир путин, фомс
Финансы, Владимир Путин, ФОМС
17:48 19.10.2026
 

Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2025 год

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Доходы бюджета фонда за прошлый год составили 4,447 триллиона рублей, расходы – 4,367 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 80 миллиардов рублей вместо запланированного дефицита в 136,618 миллиарда рублей.
Согласно сопроводительным документам, это произошло в основном за счет перевыполнения поступлений в фонд страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Доля таких взносов в общем объеме доходов бюджета фонда составила 86,4%.
Доходы ФОМС в 2025 году увеличились на 14,9%, расходы – на 12,3%. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 537,318 миллиарда рублей. А объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ФОМС в бюджет Соцфонда России, составил 213,767 миллиарда рублей.
 
ФинансыВладимир ПутинФОМС
 
 
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