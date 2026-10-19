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В России появится стандарт оснащения детских садов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В России появится стандарт оснащения детских садов
В России появится стандарт оснащения детских садов - 19.10.2026, ПРАЙМ
В России появится стандарт оснащения детских садов
В России появится стандарт оснащения детских садов, для того чтобы все дети имели единые стартовые возможности, сообщил директор департамента государственной... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:52+0300
2026-10-19T15:52+0300
общество
россия
минпросвещения
детский сад
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874391120.jpg?1792414321
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В России появится стандарт оснащения детских садов, для того чтобы все дети имели единые стартовые возможности, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут. "Сейчас есть такое поручение правительства, создается некий базовый стандарт оснащения каждого детского сада. Для того, чтобы любой ребенок, приходя в детский сад - модное сейчас выражение: стартовые возможности единые - чтобы они действительно создавались для каждого ребенка", - сказал Реут на панельной дискуссии "Не просто игрушка: воспитательный потенциал и педагогическая практика в дошкольном образовании". По его словам, у образовательных организаций сохранится возможность закупать средства обучения и воспитания, в том числе игры и игрушки, сверх этого перечня. "Обязательный минимум, который должен быть в каждом детском саду, - да, такой минимум появится, и ему должны будут соответствовать все детские сады", - подчеркнул Реут.
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общество , россия, минпросвещения, детский сад
Общество , РОССИЯ, Минпросвещения, детский сад
15:52 19.10.2026
 
В России появится стандарт оснащения детских садов

Реут: в России появится стандарт оснащения детских садов

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В России появится стандарт оснащения детских садов, для того чтобы все дети имели единые стартовые возможности, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.
"Сейчас есть такое поручение правительства, создается некий базовый стандарт оснащения каждого детского сада. Для того, чтобы любой ребенок, приходя в детский сад - модное сейчас выражение: стартовые возможности единые - чтобы они действительно создавались для каждого ребенка", - сказал Реут на панельной дискуссии "Не просто игрушка: воспитательный потенциал и педагогическая практика в дошкольном образовании".
По его словам, у образовательных организаций сохранится возможность закупать средства обучения и воспитания, в том числе игры и игрушки, сверх этого перечня.
"Обязательный минимум, который должен быть в каждом детском саду, - да, такой минимум появится, и ему должны будут соответствовать все детские сады", - подчеркнул Реут.
 
ОбществоРОССИЯМинпросвещениядетский сад
 
 
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