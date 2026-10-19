https://1prime.ru/20261019/reut-874391120.html

В России появится стандарт оснащения детских садов

В России появится стандарт оснащения детских садов - 19.10.2026, ПРАЙМ

В России появится стандарт оснащения детских садов

В России появится стандарт оснащения детских садов, для того чтобы все дети имели единые стартовые возможности, сообщил директор департамента государственной... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:52+0300

2026-10-19T15:52+0300

2026-10-19T15:52+0300

общество

россия

минпросвещения

детский сад

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В России появится стандарт оснащения детских садов, для того чтобы все дети имели единые стартовые возможности, сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут. "Сейчас есть такое поручение правительства, создается некий базовый стандарт оснащения каждого детского сада. Для того, чтобы любой ребенок, приходя в детский сад - модное сейчас выражение: стартовые возможности единые - чтобы они действительно создавались для каждого ребенка", - сказал Реут на панельной дискуссии "Не просто игрушка: воспитательный потенциал и педагогическая практика в дошкольном образовании". По его словам, у образовательных организаций сохранится возможность закупать средства обучения и воспитания, в том числе игры и игрушки, сверх этого перечня. "Обязательный минимум, который должен быть в каждом детском саду, - да, такой минимум появится, и ему должны будут соответствовать все детские сады", - подчеркнул Реут.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, минпросвещения, детский сад