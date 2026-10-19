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Швейцарская Roche приостановила инвестиции в Германию - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Швейцарская Roche приостановила инвестиции в Германию
Швейцарская Roche приостановила инвестиции в Германию - 19.10.2026, ПРАЙМ
Швейцарская Roche приостановила инвестиции в Германию
Швейцарская фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию из-за недоверия к проводимой властями политике, заявил глава германского... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:15+0300
2026-10-19T18:15+0300
бизнес
германия
бундестаг
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БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Швейцарская фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию из-за недоверия к проводимой властями политике, заявил глава германского подразделения компании Даниэль Штайнерс. "Мы временно отказались принимать решения о будущих инвестициях в Германию. Компания Roche, включая ее головной офис, хочет понять, как ситуация в Германии будет развиваться дальше... Политика властей серьезно подорвала доверие", - заявил Штайнерс в интервью газете Welt. Штайнерс отметил, что вместо того, чтобы решать структурные проблемы обязательного медицинского страхования, власти Германии делают ставку на краткосрочное сокращение расходов и дополнительную нагрузку на промышленность. Глава подразделения фармкомпании подчеркнул, что эффект от политики бюджетной экономии быстро сходит на нет, если ей не сопутствуют структурные реформы. Бундестаг и бундесрат одобрили в начале июля пакет мер, направленный на масштабное сокращение расходов на здравоохранение в Германии. Принятый закон предусматривает, в том числе сокращение расходов на врачебные праксисы, клиники, аптеки и фармацевтическую отрасль, а также урезание выплат для застрахованных лиц. Предполагается, что это должно разгрузить фонды обязательного медицинского страхования и предотвратить новое повышение взносов.
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бизнес, германия, бундестаг
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг
18:15 19.10.2026
 
Швейцарская Roche приостановила инвестиции в Германию

Швейцарская фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию

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БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Швейцарская фармацевтическая компания Roche приостановила инвестиции в Германию из-за недоверия к проводимой властями политике, заявил глава германского подразделения компании Даниэль Штайнерс.
"Мы временно отказались принимать решения о будущих инвестициях в Германию. Компания Roche, включая ее головной офис, хочет понять, как ситуация в Германии будет развиваться дальше... Политика властей серьезно подорвала доверие", - заявил Штайнерс в интервью газете Welt.
Штайнерс отметил, что вместо того, чтобы решать структурные проблемы обязательного медицинского страхования, власти Германии делают ставку на краткосрочное сокращение расходов и дополнительную нагрузку на промышленность.
Глава подразделения фармкомпании подчеркнул, что эффект от политики бюджетной экономии быстро сходит на нет, если ей не сопутствуют структурные реформы.
Бундестаг и бундесрат одобрили в начале июля пакет мер, направленный на масштабное сокращение расходов на здравоохранение в Германии. Принятый закон предусматривает, в том числе сокращение расходов на врачебные праксисы, клиники, аптеки и фармацевтическую отрасль, а также урезание выплат для застрахованных лиц. Предполагается, что это должно разгрузить фонды обязательного медицинского страхования и предотвратить новое повышение взносов.
 
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