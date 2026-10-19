https://1prime.ru/20261019/rosatom-874400069.html

В "Росатоме" разработали новое техническое решение для АЭС будущего

В "Росатоме" разработали новое техническое решение для АЭС будущего - 19.10.2026, ПРАЙМ

В "Росатоме" разработали новое техническое решение для АЭС будущего

Специалисты машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" разработали новое техническое решение, обеспечивающее безопасность энергоблоков, которые... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:15+0300

2026-10-19T19:15+0300

2026-10-19T20:51+0300

промышленность

росатом

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Специалисты машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" разработали новое техническое решение, обеспечивающее безопасность энергоблоков, которые намечено строить в России для развития атомной энергетики будущего, сообщила пресс-служба дивизиона. "Инженеры "Опытного конструкторского бюро "Гидропресс" (ОКБ "Гидропресс", машиностроительный дивизион "Росатома") разработали новое техническое решение для атомных реакторов типа ВВЭР третьего поколения, которое исключает попадание радиоактивных веществ в окружающую среду даже в случае сильного повреждения активной зоны", - говорится в сообщении. Специалисты предложили добавить в конструкцию АЭС систему удержания расплава в корпусе реактора, аналогичную "ловушке расплава" в современных реакторах ВВЭР-1200 (локализует расплав внутриреакторных элементов внутри корпуса реактора). Техническое решение, которое получило сокращенное название "Сурок", планируется внедрить на новых энергоблоках будущей Кольской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-С мощностью 600 МВт. "В перспективе оно может быть применено при строительстве всех новых энергоблоков АЭС с ВВЭР средней и большой мощности. Это позволит поднять уровень безопасности реакторов предыдущих поколений до стандартов современных установок поколения 3+", - подчеркивается в сообщении. Реакторы типа ВВЭР являются флагманским предложением "Росатома" на российском и международном рынках. Их начали сооружать еще советские атомщики. С 1962 года изготовлены более 80 реакторов ВВЭР мощностью от 210 МВт до 1300 МВт, основная часть которых работает до сих пор. В настоящее время на реакторы этой серии приходится более 90% от всех сооружаемых в мире энергоблоков. На Кольской АЭС-2 будут построены два энергоблока, "сердцами" которых станет инновационный реактор ВВЭР-600С. Он воплотил все отработанные решения современных проектов ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, включая использование новейших пассивных систем безопасности. Особенность ВВЭР-600С – возможность маневрирования мощностью при обеспечении наивысшего уровня безопасности по стандартам поколения 3+. Энергоблоки №1 и №2 Кольской АЭС-2 – первые энергоблоки в линейке блоков АЭС средней мощности отечественного дизайна для размещения в изолированных энергосистемах в России и за рубежом. Мощность каждого энергоблока составит 600 МВт. Срок службы основного технологического оборудования – не менее 80 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, росатом