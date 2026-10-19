https://1prime.ru/20261019/rosseti-874394017.html

"Россети" предупредили о мошенничестве в мессенджерах

"Россети" предупредили о мошенничестве в мессенджерах - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Россети" предупредили о мошенничестве в мессенджерах

Мошенники создают фейковые аккаунты дочерних компаний "Россетей" в мессенджерах и пишут жителям регионов России с предложением уточнить данные или провести... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:50+0300

2026-10-19T16:50+0300

2026-10-19T16:50+0300

россети

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые аккаунты дочерних компаний "Россетей" в мессенджерах и пишут жителям регионов России с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за электроэнергию, после чего просят назвать коды из сообщений, предупредили "Россети". "В последние несколько дней увеличилось количество обращений от жителей разных регионов России о том, что им пишут якобы энергетики с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за потребление электроэнергии, после чего просят их назвать коды, пришедшие в сообщениях", - говорится в сообщении. В "Россетях" призвали не реагировать на эти сообщения, не передавать личную информацию, коды из смс или так называемые "ключи", а также не переходить по ссылкам - они могут вести на вредоносные программы. "Обращаем ваше внимание, что как сотрудники ПАО "Россети", так и его дочерних обществ не могут создавать в социальных сетях или мессенджерах никаких аккаунтов или групп с целью перерасчетов. Любая информация о деятельности ПАО "Россети" размещается только на его официальных аккаунтах. Все иные группы или профили являются мошенническими", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети