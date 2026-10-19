https://1prime.ru/20261019/rosseti-874394017.html
"Россети" предупредили о мошенничестве в мессенджерах
"Россети" предупредили о мошенничестве в мессенджерах - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Россети" предупредили о мошенничестве в мессенджерах
Мошенники создают фейковые аккаунты дочерних компаний "Россетей" в мессенджерах и пишут жителям регионов России с предложением уточнить данные или провести... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:50+0300
2026-10-19T16:50+0300
2026-10-19T16:50+0300
россети
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874394017.jpg?1792417840
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые аккаунты дочерних компаний "Россетей" в мессенджерах и пишут жителям регионов России с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за электроэнергию, после чего просят назвать коды из сообщений, предупредили "Россети".
"В последние несколько дней увеличилось количество обращений от жителей разных регионов России о том, что им пишут якобы энергетики с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за потребление электроэнергии, после чего просят их назвать коды, пришедшие в сообщениях", - говорится в сообщении.
В "Россетях" призвали не реагировать на эти сообщения, не передавать личную информацию, коды из смс или так называемые "ключи", а также не переходить по ссылкам - они могут вести на вредоносные программы.
"Обращаем ваше внимание, что как сотрудники ПАО "Россети", так и его дочерних обществ не могут создавать в социальных сетях или мессенджерах никаких аккаунтов или групп с целью перерасчетов. Любая информация о деятельности ПАО "Россети" размещается только на его официальных аккаунтах. Все иные группы или профили являются мошенническими", - добавляется в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети
"Россети" предупредили о мошенничестве в мессенджерах
"Россети": мошенники создают фейковые аккаунты дочерних компаний в мессенджерах
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мошенники создают фейковые аккаунты дочерних компаний "Россетей" в мессенджерах и пишут жителям регионов России с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за электроэнергию, после чего просят назвать коды из сообщений, предупредили "Россети".
"В последние несколько дней увеличилось количество обращений от жителей разных регионов России о том, что им пишут якобы энергетики с предложением уточнить данные или провести перерасчеты за потребление электроэнергии, после чего просят их назвать коды, пришедшие в сообщениях", - говорится в сообщении.
В "Россетях" призвали не реагировать на эти сообщения, не передавать личную информацию, коды из смс или так называемые "ключи", а также не переходить по ссылкам - они могут вести на вредоносные программы.
"Обращаем ваше внимание, что как сотрудники ПАО "Россети", так и его дочерних обществ не могут создавать в социальных сетях или мессенджерах никаких аккаунтов или групп с целью перерасчетов. Любая информация о деятельности ПАО "Россети" размещается только на его официальных аккаунтах. Все иные группы или профили являются мошенническими", - добавляется в сообщении.