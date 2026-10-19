https://1prime.ru/20261019/rossija-874366873.html
В России остались девять иностранных автоконцернов
В России остались девять иностранных автоконцернов - 19.10.2026, ПРАЙМ
В России остались девять иностранных автоконцернов
Минимум девять ушедших из России иностранных автомобильных концернов сохранили в стране дочерние компании, которые все еще получают выручку, говорится в... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T01:16+0300
2026-10-19T01:16+0300
2026-10-19T01:16+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Минимум девять ушедших из России иностранных автомобильных концернов сохранили в стране дочерние компании, которые все еще получают выручку, говорится в исследовании компании Rusprofile, которое есть у РИА Новости.
"После весны 2022 года иностранные автоконцерны по-разному распорядились бизнесом в России. Одни продали активы местным инвесторам без права обратного выкупа. Российские "дочки" других концернов ликвидируются или проходят процедуру банкротства. Часть производителей сохранили российские юрлица, поддерживают их работу, регистрируют товарные знаки и рассчитывают вернуться на рынок", - пишут авторы исследования.
Так, немецкая марка BMW сохранила компании "БМВ Русланд Трейдинг", "БМВ Лизинг" и "БМВ Банк". Выручка первых двух структур в 2025 году составила около 6,5 миллиарда рублей. В исследовании отмечается, что после остановки производства и поставок автомобилей концерн сообщал о продолжении поставок запчастей и обслуживания машин, выпущенных для российского рынка.
Южнокорейская Hyundai после продажи петербургского завода сохранила в России компании "Хендэ Трак энд Бас Рус" и "Хендэ Кэпитал Сервисез". Продолжает действовать и компания "Киа Россия и СНГ", принадлежащая европейским структурам Kia. Совокупная выручка этих трех организаций в 2025 году составила около 4,2 миллиарда рублей.
Немецкий Volkswagen продал основной российский бизнес, однако входящая в его группу марка Porsche сохранила "Порше Руссланд", "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд" и "Порше Центр Москва". Вместе они получили около 1,2 миллиарда рублей выручки за 2025 год.
Кроме того, присутствие на российском рынке в том или ином виде сохранили концерны Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.
В отличие от перечисленных компаний, бывшие российские предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover перешли местным собственникам. Продолжение их работы нельзя считать продолжением деятельности прежних иностранных владельцев.
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бизнес, россия, bmw, hyundai, снг, bmw x5, toyota camry, renault duster
Бизнес, РОССИЯ, BMW, Hyundai, СНГ, BMW X5, Toyota Camry, Renault Duster
В России остались девять иностранных автоконцернов
Rusprofile: девять иностранных автоконцернов сохранили в России дочерние компании
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Минимум девять ушедших из России иностранных автомобильных концернов сохранили в стране дочерние компании, которые все еще получают выручку, говорится в исследовании компании Rusprofile, которое есть у РИА Новости.
"После весны 2022 года иностранные автоконцерны по-разному распорядились бизнесом в России. Одни продали активы местным инвесторам без права обратного выкупа. Российские "дочки" других концернов ликвидируются или проходят процедуру банкротства. Часть производителей сохранили российские юрлица, поддерживают их работу, регистрируют товарные знаки и рассчитывают вернуться на рынок", - пишут авторы исследования.
Так, немецкая марка BMW сохранила компании "БМВ Русланд Трейдинг", "БМВ Лизинг" и "БМВ Банк". Выручка первых двух структур в 2025 году составила около 6,5 миллиарда рублей. В исследовании отмечается, что после остановки производства и поставок автомобилей концерн сообщал о продолжении поставок запчастей и обслуживания машин, выпущенных для российского рынка.
Южнокорейская Hyundai после продажи петербургского завода сохранила в России компании "Хендэ Трак энд Бас Рус" и "Хендэ Кэпитал Сервисез". Продолжает действовать и компания "Киа Россия и СНГ", принадлежащая европейским структурам Kia. Совокупная выручка этих трех организаций в 2025 году составила около 4,2 миллиарда рублей.
Немецкий Volkswagen продал основной российский бизнес, однако входящая в его группу марка Porsche сохранила "Порше Руссланд", "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд" и "Порше Центр Москва". Вместе они получили около 1,2 миллиарда рублей выручки за 2025 год.
Кроме того, присутствие на российском рынке в том или ином виде сохранили концерны Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.
В отличие от перечисленных компаний, бывшие российские предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover перешли местным собственникам. Продолжение их работы нельзя считать продолжением деятельности прежних иностранных владельцев.