https://1prime.ru/20261019/rossija-874366873.html

В России остались девять иностранных автоконцернов

В России остались девять иностранных автоконцернов - 19.10.2026, ПРАЙМ

В России остались девять иностранных автоконцернов

Минимум девять ушедших из России иностранных автомобильных концернов сохранили в стране дочерние компании, которые все еще получают выручку, говорится в... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T01:16+0300

2026-10-19T01:16+0300

2026-10-19T01:16+0300

бизнес

россия

bmw

hyundai

снг

bmw x5

toyota camry

renault duster

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874366873.jpg?1792361810

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Минимум девять ушедших из России иностранных автомобильных концернов сохранили в стране дочерние компании, которые все еще получают выручку, говорится в исследовании компании Rusprofile, которое есть у РИА Новости. "После весны 2022 года иностранные автоконцерны по-разному распорядились бизнесом в России. Одни продали активы местным инвесторам без права обратного выкупа. Российские "дочки" других концернов ликвидируются или проходят процедуру банкротства. Часть производителей сохранили российские юрлица, поддерживают их работу, регистрируют товарные знаки и рассчитывают вернуться на рынок", - пишут авторы исследования. Так, немецкая марка BMW сохранила компании "БМВ Русланд Трейдинг", "БМВ Лизинг" и "БМВ Банк". Выручка первых двух структур в 2025 году составила около 6,5 миллиарда рублей. В исследовании отмечается, что после остановки производства и поставок автомобилей концерн сообщал о продолжении поставок запчастей и обслуживания машин, выпущенных для российского рынка. Южнокорейская Hyundai после продажи петербургского завода сохранила в России компании "Хендэ Трак энд Бас Рус" и "Хендэ Кэпитал Сервисез". Продолжает действовать и компания "Киа Россия и СНГ", принадлежащая европейским структурам Kia. Совокупная выручка этих трех организаций в 2025 году составила около 4,2 миллиарда рублей. Немецкий Volkswagen продал основной российский бизнес, однако входящая в его группу марка Porsche сохранила "Порше Руссланд", "Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд" и "Порше Центр Москва". Вместе они получили около 1,2 миллиарда рублей выручки за 2025 год. Кроме того, присутствие на российском рынке в том или ином виде сохранили концерны Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki. В отличие от перечисленных компаний, бывшие российские предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover перешли местным собственникам. Продолжение их работы нельзя считать продолжением деятельности прежних иностранных владельцев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, bmw, hyundai, снг, bmw x5, toyota camry, renault duster