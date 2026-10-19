https://1prime.ru/20261019/rossija-874367535.html

В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости

В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости - 19.10.2026, ПРАЙМ

В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости

Более 610 тысяч граждан вышли из теневого сектора занятости в России за первое полугодие 2026 года благодаря комплексным мерам Роструда, сообщил в интервью РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T02:41+0300

2026-10-19T02:41+0300

2026-10-19T02:41+0300

общество

роструд

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Более 610 тысяч граждан вышли из теневого сектора занятости в России за первое полугодие 2026 года благодаря комплексным мерам Роструда, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Михаил Иванков. "В результате принимаемых мер в 2025 году было легализовано порядка 980 тысяч работников, а за первое полугодие 2026 года – более 610 тысяч. Больше половины из них заключили трудовые договоры", – сказал Иванков. Он уточнил, что самый весомый вклад в эту работу вносят региональные межведомственные комиссии, в состав которых входят представители муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе государственные инспекции труда. Особое значение в борьбе с нелегальной занятостью имеет профилактика и большая информационная кампания, направленная на просвещение граждан о рисках теневого сектора, добавил глава Роструда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , роструд