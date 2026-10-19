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В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости
В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости - 19.10.2026, ПРАЙМ
В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости
Более 610 тысяч граждан вышли из теневого сектора занятости в России за первое полугодие 2026 года благодаря комплексным мерам Роструда, сообщил в интервью РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T02:41+0300
2026-10-19T02:41+0300
2026-10-19T02:41+0300
общество
роструд
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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Более 610 тысяч граждан вышли из теневого сектора занятости в России за первое полугодие 2026 года благодаря комплексным мерам Роструда, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Михаил Иванков.
"В результате принимаемых мер в 2025 году было легализовано порядка 980 тысяч работников, а за первое полугодие 2026 года – более 610 тысяч. Больше половины из них заключили трудовые договоры", – сказал Иванков.
Он уточнил, что самый весомый вклад в эту работу вносят региональные межведомственные комиссии, в состав которых входят представители муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе государственные инспекции труда.
Особое значение в борьбе с нелегальной занятостью имеет профилактика и большая информационная кампания, направленная на просвещение граждан о рисках теневого сектора, добавил глава Роструда.
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общество , роструд
В России более 610 тысяч человек вышли из теневого сектора занятости
Глава Роструда Иванков: более 610 тысяч россиян вышли из теневого сектора занятости
МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Более 610 тысяч граждан вышли из теневого сектора занятости в России за первое полугодие 2026 года благодаря комплексным мерам Роструда, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Михаил Иванков.
"В результате принимаемых мер в 2025 году было легализовано порядка 980 тысяч работников, а за первое полугодие 2026 года – более 610 тысяч. Больше половины из них заключили трудовые договоры", – сказал Иванков.
Он уточнил, что самый весомый вклад в эту работу вносят региональные межведомственные комиссии, в состав которых входят представители муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе государственные инспекции труда.
Особое значение в борьбе с нелегальной занятостью имеет профилактика и большая информационная кампания, направленная на просвещение граждан о рисках теневого сектора, добавил глава Роструда.