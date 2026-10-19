Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12% - 19.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261019/rossija-874368716.html
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12% - 19.10.2026, ПРАЙМ
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%
Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь". | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T05:59+0300
2026-10-19T05:59+0300
бизнес
россия
ведомости
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874368716.jpg?1792378790
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь". "Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали за восемь месяцев 2026 года сократился на 12% к аналогичному периоду прошлого года... Абсолютных значений ассоциация не приводит", - пишет издание. Отмечается, что в данные "Спецстали" включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы. По данным ассоциации, потребление нержавеющей стали в России первом полугодии 2026 года сократилось на 24%, до 214 350 тонн. Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, Ведомости
05:59 19.10.2026
 
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%

"Ведомости": импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь".
"Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали за восемь месяцев 2026 года сократился на 12% к аналогичному периоду прошлого года... Абсолютных значений ассоциация не приводит", - пишет издание.
Отмечается, что в данные "Спецстали" включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы. По данным ассоциации, потребление нержавеющей стали в России первом полугодии 2026 года сократилось на 24%, до 214 350 тонн. Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит.
 
БизнесРОССИЯВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала