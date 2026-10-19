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Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%

Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12% - 19.10.2026, ПРАЙМ

Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%

Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь". | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T05:59+0300

2026-10-19T05:59+0300

2026-10-19T05:59+0300

бизнес

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ведомости

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь". "Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали за восемь месяцев 2026 года сократился на 12% к аналогичному периоду прошлого года... Абсолютных значений ассоциация не приводит", - пишет издание. Отмечается, что в данные "Спецстали" включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы. По данным ассоциации, потребление нержавеющей стали в России первом полугодии 2026 года сократилось на 24%, до 214 350 тонн. Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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