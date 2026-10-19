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Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12% - 19.10.2026, ПРАЙМ
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%
Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь". | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T05:59+0300
2026-10-19T05:59+0300
2026-10-19T05:59+0300
бизнес
россия
ведомости
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь".
"Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали за восемь месяцев 2026 года сократился на 12% к аналогичному периоду прошлого года... Абсолютных значений ассоциация не приводит", - пишет издание.
Отмечается, что в данные "Спецстали" включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы. По данным ассоциации, потребление нержавеющей стали в России первом полугодии 2026 года сократилось на 24%, до 214 350 тонн. Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит.
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бизнес, россия, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, Ведомости
Импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%
"Ведомости": импорт нержавеющей стали в Россию за восемь месяцев снизился на 12%
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Импорт нержавеющей стали в Россию за январь-август 2026 года снизился на 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы ассоциации "Спецсталь".
"Ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали за восемь месяцев 2026 года сократился на 12% к аналогичному периоду прошлого года... Абсолютных значений ассоциация не приводит", - пишет издание.
Отмечается, что в данные "Спецстали" включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы. По данным ассоциации, потребление нержавеющей стали в России первом полугодии 2026 года сократилось на 24%, до 214 350 тонн. Цифр за восемь месяцев ассоциация не приводит.