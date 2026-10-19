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Аналитик рассказал о росте потребления стали в России в августе

Аналитик рассказал о росте потребления стали в России в августе - 19.10.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказал о росте потребления стали в России в августе

Потребление стали в России в августе увеличилось на 19,1% в годовом выражении, до 4,02 миллиона тонн, однако улучшение не считается структурным разворотом в... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T06:02+0300

2026-10-19T06:02+0300

2026-10-19T06:02+0300

промышленность

россия

черное море

китай

кнр

северсталь

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Потребление стали в России в августе увеличилось на 19,1% в годовом выражении, до 4,02 миллиона тонн, однако улучшение не считается структурным разворотом в отечественной черной металлургии из-за текущих макроусловий, говорится в исследовании старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Впервые с 2023 года выпуск стали в России в июле рос двузначными темпами (+10% г/г) на фоне оживления спроса (+16% г/г), поддержку которому оказали реализация инфраструктурных проектов, а также разовые факторы. В августе выпуск стали в России продолжил расти благодаря увеличению внутреннего спроса, который прибавил 19% г/г", - сказано в отраслевом обзоре. Согласно представленной таблице, видимое потребление стали в России в августе выросло на 19,1% в годовом выражении - до 4,02 миллиона тонн. Отмечается, что на фоне всплеска спроса и низких трейдерских запасов цены вернулись на докризисные уровни. "Однако, несмотря на благоприятную конъюнктуру в последние месяцы, мы пока не считаем текущее улучшение в российском секторе стали структурным разворотом - на наш взгляд, текущие макроусловия остаются чрезмерно жесткими для полноценного разворота строительного сектора (более 60% спроса на сталь)", - подчеркивается в обзоре. Из-за ограничений на судоходство в Черном море чистый экспорт стали из РФ упал в августе на 57% в годовом выражении: "Сохранение такой динамики ограничит потенциал расширения производства в сезонно слабых четвертом квартале 2026 года и первом квартале 2027 года", - добавляется там же. В "Эйлер" полагают, что на рынке угля условия также складывались лучше ожиданий из-за проблем на стороне предложения. Так, после аварий на шахтах в КНР власти усилили проверки безопасности, на фоне чего мировые цены на коксующийся уголь прибавляли до 30% относительно уровней начала августа. "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил ранее в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.

черное море

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промышленность, россия, черное море, китай, кнр, северсталь