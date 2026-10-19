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Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов

Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов

Россия за девять месяцев текущего года ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:03+0300

2026-10-19T13:03+0300

2026-10-19T13:03+0300

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грузия

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев текущего года ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Поставки остаются почти на уровне прошлого года, когда они составляли 120,2 миллиона долларов. Доля России в экспорте Грузией вина в текущем году составляет 63%, как и годом ранее. Другими крупными покупателями грузинского вина в этом году еще были Польша (11,8 миллиона долларов), Украина (8,1 миллиона), Китай (6,5 миллиона), Казахстан (5,9 миллиона) и Германия (5,5 миллиона).

грузия

польша

украина

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2026

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россия, грузия, польша, украина