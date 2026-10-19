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Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов
Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов
Россия за девять месяцев текущего года ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:03+0300
2026-10-19T13:03+0300
россия
грузия
польша
украина
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев текущего года ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Поставки остаются почти на уровне прошлого года, когда они составляли 120,2 миллиона долларов. Доля России в экспорте Грузией вина в текущем году составляет 63%, как и годом ранее. Другими крупными покупателями грузинского вина в этом году еще были Польша (11,8 миллиона долларов), Украина (8,1 миллиона), Китай (6,5 миллиона), Казахстан (5,9 миллиона) и Германия (5,5 миллиона).
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40
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5
4.7
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россия, грузия, польша, украина
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА
13:03 19.10.2026
 
Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов

Россия за девять месяцев ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев текущего года ввезла из Грузии вина на 119,8 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Поставки остаются почти на уровне прошлого года, когда они составляли 120,2 миллиона долларов. Доля России в экспорте Грузией вина в текущем году составляет 63%, как и годом ранее.
Другими крупными покупателями грузинского вина в этом году еще были Польша (11,8 миллиона долларов), Украина (8,1 миллиона), Китай (6,5 миллиона), Казахстан (5,9 миллиона) и Германия (5,5 миллиона).
 
РОССИЯГРУЗИЯПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
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