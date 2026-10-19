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На строительство суперколоний и СИЗО заложили более 21 миллиарда рублей - 19.10.2026, ПРАЙМ
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На строительство суперколоний и СИЗО заложили более 21 миллиарда рублей
На строительство суперколоний и СИЗО заложили более 21 миллиарда рублей - 19.10.2026, ПРАЙМ
На строительство суперколоний и СИЗО заложили более 21 миллиарда рублей
Более 21 миллиарда рублей заложено на строительство суперколоний и следственных изоляторов в России в 2027 году, сообщил министр юстиции России Константин... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:53+0300
2026-10-19T15:53+0300
россия
финансы
крым
московская область
константин чуйченко
госдума
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Более 21 миллиарда рублей заложено на строительство суперколоний и следственных изоляторов в России в 2027 году, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко. Глава Минюста в понедельник принял участие в заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам. Он отметил, что одно из самых крупных направлений министерства - это развитие уголовно-исполнительной системы, и перед ведомством стоит ряд задач, связанных в том числе с инфраструктурным развитием и строительством. "На следующий год заложен рекордный объем бюджетных ассигнований в размере 21 миллиарда рублей. Это связано с реализацией масштабных проектов строительства учреждений объединенного типа и крупных современных следственных изоляторов", - сказал Чуйченко в ходе заседания. Так, в 2027 году планируется начать строительство высокотехнологичных крупных СИЗО: на 1,5 тысячи мест в Крыму, и на 4 тысячи мест - в Московской области, отметил министр юстиции.
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россия, финансы, крым, московская область, константин чуйченко, госдума
РОССИЯ, Финансы, КРЫМ, Московская область, Константин Чуйченко, Госдума
15:53 19.10.2026
 
На строительство суперколоний и СИЗО заложили более 21 миллиарда рублей

Чуйченко: более 21 миллиарда рублей заложено на строительство суперколоний и СИЗО в России

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Более 21 миллиарда рублей заложено на строительство суперколоний и следственных изоляторов в России в 2027 году, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.
Глава Минюста в понедельник принял участие в заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам.
Он отметил, что одно из самых крупных направлений министерства - это развитие уголовно-исполнительной системы, и перед ведомством стоит ряд задач, связанных в том числе с инфраструктурным развитием и строительством.
"На следующий год заложен рекордный объем бюджетных ассигнований в размере 21 миллиарда рублей. Это связано с реализацией масштабных проектов строительства учреждений объединенного типа и крупных современных следственных изоляторов", - сказал Чуйченко в ходе заседания.
Так, в 2027 году планируется начать строительство высокотехнологичных крупных СИЗО: на 1,5 тысячи мест в Крыму, и на 4 тысячи мест - в Московской области, отметил министр юстиции.
 
РОССИЯФинансыКРЫММосковская областьКонстантин ЧуйченкоГосдума
 
 
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