https://1prime.ru/20261019/rossija-874392516.html
Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна, заявил Киселев
Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна, заявил Киселев - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна, заявил Киселев
Россия добилась значительных успехов в сельском хозяйстве, она стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна и сегодня даже в условиях специальной военной... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:17+0300
2026-10-19T16:17+0300
2026-10-19T16:17+0300
сельское хозяйство
россия
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия добилась значительных успехов в сельском хозяйстве, она стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна и сегодня даже в условиях специальной военной операции полностью обеспечивает себя продукцией, отметил журналист Дмитрий Киселев.
"Базовые продукты у нас свои. В общем, это огромное достижение. Я считаю, что это сельскохозяйственное чудо России, потому что если вспомнить, то с 80-х годов прошлого века Россия покупала, там были годы, по 40 миллионов тонн зерна, причем она покупала их за золото из стратегических резервов, из запасов", - сказал он в опубликованном в канале на платформе "Макс" видео.
Киселев напомнил, что в 1990-е годы стране приходилось получать продовольственную гуманитарную помощь. По его словам, такая зависимость была унизительной.
"А сейчас мы чемпионы мира по экспорту зерна. Не это ли предмет гордости?" - добавил журналист.
Он также отметил, что даже в условиях проведения специальной военной операции Россия обеспечивает себя зерном, мясом и рыбой.
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сельское хозяйство, россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ
Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна, заявил Киселев
Киселев: Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия добилась значительных успехов в сельском хозяйстве, она стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна и сегодня даже в условиях специальной военной операции полностью обеспечивает себя продукцией, отметил журналист Дмитрий Киселев.
"Базовые продукты у нас свои. В общем, это огромное достижение. Я считаю, что это сельскохозяйственное чудо России, потому что если вспомнить, то с 80-х годов прошлого века Россия покупала, там были годы, по 40 миллионов тонн зерна, причем она покупала их за золото из стратегических резервов, из запасов", - сказал он в опубликованном в канале на платформе "Макс" видео.
Киселев напомнил, что в 1990-е годы стране приходилось получать продовольственную гуманитарную помощь. По его словам, такая зависимость была унизительной.
"А сейчас мы чемпионы мира по экспорту зерна. Не это ли предмет гордости?" - добавил журналист.
Он также отметил, что даже в условиях проведения специальной военной операции Россия обеспечивает себя зерном, мясом и рыбой.