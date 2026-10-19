https://1prime.ru/20261019/rossija-874392516.html

Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна, заявил Киселев

Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна, заявил Киселев - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна, заявил Киселев

Россия добилась значительных успехов в сельском хозяйстве, она стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна и сегодня даже в условиях специальной военной... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:17+0300

2026-10-19T16:17+0300

2026-10-19T16:17+0300

сельское хозяйство

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874392516.jpg?1792415849

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия добилась значительных успехов в сельском хозяйстве, она стала одним из мировых лидеров по экспорту зерна и сегодня даже в условиях специальной военной операции полностью обеспечивает себя продукцией, отметил журналист Дмитрий Киселев. "Базовые продукты у нас свои. В общем, это огромное достижение. Я считаю, что это сельскохозяйственное чудо России, потому что если вспомнить, то с 80-х годов прошлого века Россия покупала, там были годы, по 40 миллионов тонн зерна, причем она покупала их за золото из стратегических резервов, из запасов", - сказал он в опубликованном в канале на платформе "Макс" видео. Киселев напомнил, что в 1990-е годы стране приходилось получать продовольственную гуманитарную помощь. По его словам, такая зависимость была унизительной. "А сейчас мы чемпионы мира по экспорту зерна. Не это ли предмет гордости?" - добавил журналист. Он также отметил, что даже в условиях проведения специальной военной операции Россия обеспечивает себя зерном, мясом и рыбой.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия