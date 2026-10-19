https://1prime.ru/20261019/rossija-874401123.html

Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев

Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев

Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна и 27 миллионов тонн масличных, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:48+0300

2026-10-19T19:48+0300

2026-10-19T19:54+0300

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874401123.jpg?1792428889

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна и 27 миллионов тонн масличных, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев провел совещание с участием по ситуации на зерновом рынке. "Дмитрий Патрушев сообщил, что на данный момент в России собрано больше 131 миллиона тонн зерна и свыше 27 миллионов тонн масличных культур. Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей", - говорится в сообщении. Патрушев напомнил, что в условиях перестройки экспортной логистики выработан комплекс специальных мер. Они направлены на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев