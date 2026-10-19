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Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев
Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев
Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна и 27 миллионов тонн масличных, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T19:48+0300
2026-10-19T19:54+0300
сельское хозяйство
россия
дмитрий патрушев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874401123.jpg?1792428889
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна и 27 миллионов тонн масличных, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев провел совещание с участием по ситуации на зерновом рынке. "Дмитрий Патрушев сообщил, что на данный момент в России собрано больше 131 миллиона тонн зерна и свыше 27 миллионов тонн масличных культур. Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей", - говорится в сообщении. Патрушев напомнил, что в условиях перестройки экспортной логистики выработан комплекс специальных мер. Они направлены на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев.
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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
19:48 19.10.2026 (обновлено: 19:54 19.10.2026)
 
Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна, заявил Патрушев

Патрушев: Россия собрала 131 миллион тонн зерна и 27 миллионов тонн масличных

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия уже собрала 131 миллион тонн зерна и 27 миллионов тонн масличных, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев провел совещание с участием по ситуации на зерновом рынке.
"Дмитрий Патрушев сообщил, что на данный момент в России собрано больше 131 миллиона тонн зерна и свыше 27 миллионов тонн масличных культур. Озимыми засеяны три четверти запланированных площадей", - говорится в сообщении.
Патрушев напомнил, что в условиях перестройки экспортной логистики выработан комплекс специальных мер. Они направлены на штатное проведение озимого сева и поддержание финансовой устойчивости аграриев.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
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