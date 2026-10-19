https://1prime.ru/20261019/rossija-874404370.html

Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины

Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины - 19.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины

Появление на дорогах России полностью беспилотных автомобилей возможно только после принятия закона, регулирующего движение таких транспортных средств, и... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:46+0300

2026-10-19T21:46+0300

2026-10-19T21:53+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874404370.jpg?1792436036

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Появление на дорогах России полностью беспилотных автомобилей возможно только после принятия закона, регулирующего движение таких транспортных средств, и соответствующих подзаконных актов ориентировочно в 2028 году, сообщила РИА Новости директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова. Минтранс России разработал и в январе опубликовал проект закона, определяющего условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дороги общего пользования. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. "На сегодняшний день есть экспериментально-правовые режимы. Без водителя в кабине ездить машины не могут никакие. Только федеральный закон разрешит езду без водителя в кабине. Поэтому берется такой интервал: в 2027 году закон вступает в силу, год на разработку "подзаконки" и технического регулирования, а в 2028 году мы уже сможем выпускать на дороги страны полностью беспилотную машину", - сказала Давыдова. Она отметила, что грузоперевозки, выполняемые беспилотными грузовиками, станут прибыльными только после того, как в таких машинах перестанут ездить водители-испытатели. При этом сейчас высокоавтоматизированные автомобили уже занимаются коммерческими перевозками, и бизнес проявляет к ним интерес, уточнила глава ассоциации. Давыдова также рассказала, что по подсчетам аналитиков, к 2035 году около 20% всех автомобильных грузоперевозок в России будет выполняться именно беспилотниками.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия