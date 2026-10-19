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Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины
Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины - 19.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины
Появление на дорогах России полностью беспилотных автомобилей возможно только после принятия закона, регулирующего движение таких транспортных средств, и... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:46+0300
2026-10-19T21:53+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Появление на дорогах России полностью беспилотных автомобилей возможно только после принятия закона, регулирующего движение таких транспортных средств, и соответствующих подзаконных актов ориентировочно в 2028 году, сообщила РИА Новости директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова. Минтранс России разработал и в январе опубликовал проект закона, определяющего условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дороги общего пользования. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. "На сегодняшний день есть экспериментально-правовые режимы. Без водителя в кабине ездить машины не могут никакие. Только федеральный закон разрешит езду без водителя в кабине. Поэтому берется такой интервал: в 2027 году закон вступает в силу, год на разработку "подзаконки" и технического регулирования, а в 2028 году мы уже сможем выпускать на дороги страны полностью беспилотную машину", - сказала Давыдова. Она отметила, что грузоперевозки, выполняемые беспилотными грузовиками, станут прибыльными только после того, как в таких машинах перестанут ездить водители-испытатели. При этом сейчас высокоавтоматизированные автомобили уже занимаются коммерческими перевозками, и бизнес проявляет к ним интерес, уточнила глава ассоциации. Давыдова также рассказала, что по подсчетам аналитиков, к 2035 году около 20% всех автомобильных грузоперевозок в России будет выполняться именно беспилотниками.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
21:46 19.10.2026 (обновлено: 21:53 19.10.2026)
 
Эксперт рассказала, когда в России появятся полностью беспилотные машины

Давыдова: полностью беспилотные автомобили появятся на дорогах России в 2028 году

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Появление на дорогах России полностью беспилотных автомобилей возможно только после принятия закона, регулирующего движение таких транспортных средств, и соответствующих подзаконных актов ориентировочно в 2028 году, сообщила РИА Новости директор ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.
Минтранс России разработал и в январе опубликовал проект закона, определяющего условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дороги общего пользования. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
"На сегодняшний день есть экспериментально-правовые режимы. Без водителя в кабине ездить машины не могут никакие. Только федеральный закон разрешит езду без водителя в кабине. Поэтому берется такой интервал: в 2027 году закон вступает в силу, год на разработку "подзаконки" и технического регулирования, а в 2028 году мы уже сможем выпускать на дороги страны полностью беспилотную машину", - сказала Давыдова.
Она отметила, что грузоперевозки, выполняемые беспилотными грузовиками, станут прибыльными только после того, как в таких машинах перестанут ездить водители-испытатели. При этом сейчас высокоавтоматизированные автомобили уже занимаются коммерческими перевозками, и бизнес проявляет к ним интерес, уточнила глава ассоциации.
Давыдова также рассказала, что по подсчетам аналитиков, к 2035 году около 20% всех автомобильных грузоперевозок в России будет выполняться именно беспилотниками.
 
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