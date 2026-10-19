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Россия вернулась на четвертое место среди покупателей шоколада у Евросоюза - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россия вернулась на четвертое место среди покупателей шоколада у Евросоюза
Россия вернулась на четвертое место среди покупателей шоколада у Евросоюза - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия вернулась на четвертое место среди покупателей шоколада у Евросоюза
Россия в августе вернулась на четвертое место среди основных покупателей шоколада у Евросоюза, увеличив поставки на треть - до максимума с конца прошлого года,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:47+0300
2026-10-19T21:47+0300
бизнес
россия
великобритания
сша
канада
ес
евростат
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия в августе вернулась на четвертое место среди основных покупателей шоколада у Евросоюза, увеличив поставки на треть - до максимума с конца прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за август текущего года ЕС экспортировал в РФ шоколада и изделий из него на 40,1 миллиона евро - максимум с ноября 2025 года (46,2 миллиона евро). По сравнению с июлем и с прошлым августом объем поставок вырос на 32%. Среди покупателей шоколада у Евросоюза Россия снова заняла четвертое место. В июле текущего года она была пятой, в июне - четвертой, год назад - также пятой. Кроме нее в топ-5 импортеров в августе вошли Великобритания (244,5 миллиона евро), США (117,1 миллиона), Канада (46,2 миллиона) и Швейцария (почти 32 миллиона). Больше всех шоколадок и конфет в Россию отправили Германия - на 22,6 миллиона евро, Польша - на 5,5 миллиона, Бельгия - на 4,8 миллиона, Италия - на 2,2 миллиона и Литва - на 2 миллиона. Кроме того, Россия закупала у стран-членов ЕС какао-порошок без добавок (14,1 миллиона евро), какао-пасту (10,3 миллиона), какао-масло (1,4 миллиона), какао-бобы (1,1 миллиона) и отходы какао (48 тысяч евро).
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бизнес, россия, великобритания, сша, канада, ес, евростат
Бизнес, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, КАНАДА, ЕС, Евростат
21:47 19.10.2026
 
Россия вернулась на четвертое место среди покупателей шоколада у Евросоюза

Россия в августе вернулась на четвертое место среди основных покупателей шоколада у ЕС

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия в августе вернулась на четвертое место среди основных покупателей шоколада у Евросоюза, увеличив поставки на треть - до максимума с конца прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за август текущего года ЕС экспортировал в РФ шоколада и изделий из него на 40,1 миллиона евро - максимум с ноября 2025 года (46,2 миллиона евро). По сравнению с июлем и с прошлым августом объем поставок вырос на 32%.
Среди покупателей шоколада у Евросоюза Россия снова заняла четвертое место. В июле текущего года она была пятой, в июне - четвертой, год назад - также пятой. Кроме нее в топ-5 импортеров в августе вошли Великобритания (244,5 миллиона евро), США (117,1 миллиона), Канада (46,2 миллиона) и Швейцария (почти 32 миллиона).
Больше всех шоколадок и конфет в Россию отправили Германия - на 22,6 миллиона евро, Польша - на 5,5 миллиона, Бельгия - на 4,8 миллиона, Италия - на 2,2 миллиона и Литва - на 2 миллиона.
Кроме того, Россия закупала у стран-членов ЕС какао-порошок без добавок (14,1 миллиона евро), какао-пасту (10,3 миллиона), какао-масло (1,4 миллиона), какао-бобы (1,1 миллиона) и отходы какао (48 тысяч евро).
 
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