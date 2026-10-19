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Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов

Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов

Россиянам не стоит затягивать с оплатой налогов, чтобы в случае несогласия с доначислениями было время для записи на консультацию в налоговую, сообщила РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T02:08+0300

2026-10-19T02:08+0300

2026-10-19T02:08+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россиянам не стоит затягивать с оплатой налогов, чтобы в случае несогласия с доначислениями было время для записи на консультацию в налоговую, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова. "Оплатить начисления нужно до 1 декабря всем, кому пришло уведомление. Но тянуть до последнего дня не стоит, поскольку россиянам за 2025 год доначислили НДФЛ по прогрессивной шкале и по дополнительным доходам. Важно заранее ознакомиться с начислениями, чтобы избежать ошибок и штрафов", - рассказала она. В случае если гражданин не согласен с начислениями, продолжила Маслова, ему следует записаться на консультацию в налоговую по месту жительства. "Поэтому вопросом оплаты имущественного налога важно заняться хотя бы за пару недель до конца срока оплаты", - добавила она. По ее словам, у россиян есть возможность подключить автоплатеж, сделать это можно в личном кабинете ФНС. Еще одна опция, о которой напомнила эксперт: пополнять ЕНС разрешается частями, что снижает разовую нагрузку на бюджет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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