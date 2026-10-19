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Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов
Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов
Россиянам не стоит затягивать с оплатой налогов, чтобы в случае несогласия с доначислениями было время для записи на консультацию в налоговую, сообщила РИА... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T02:08+0300
2026-10-19T02:08+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россиянам не стоит затягивать с оплатой налогов, чтобы в случае несогласия с доначислениями было время для записи на консультацию в налоговую, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова. "Оплатить начисления нужно до 1 декабря всем, кому пришло уведомление. Но тянуть до последнего дня не стоит, поскольку россиянам за 2025 год доначислили НДФЛ по прогрессивной шкале и по дополнительным доходам. Важно заранее ознакомиться с начислениями, чтобы избежать ошибок и штрафов", - рассказала она. В случае если гражданин не согласен с начислениями, продолжила Маслова, ему следует записаться на консультацию в налоговую по месту жительства. "Поэтому вопросом оплаты имущественного налога важно заняться хотя бы за пару недель до конца срока оплаты", - добавила она. По ее словам, у россиян есть возможность подключить автоплатеж, сделать это можно в личном кабинете ФНС. Еще одна опция, о которой напомнила эксперт: пополнять ЕНС разрешается частями, что снижает разовую нагрузку на бюджет.
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, финансы, фнс россии, фнс
РОССИЯ, Финансы, ФНС России, ФНС
02:08 19.10.2026
 
Россиянам рассказали, почему не стоит затягивать с оплатой налогов

Эксперт Маслова: россиянам не стоит затягивать с оплатой налогов

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россиянам не стоит затягивать с оплатой налогов, чтобы в случае несогласия с доначислениями было время для записи на консультацию в налоговую, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.
"Оплатить начисления нужно до 1 декабря всем, кому пришло уведомление. Но тянуть до последнего дня не стоит, поскольку россиянам за 2025 год доначислили НДФЛ по прогрессивной шкале и по дополнительным доходам. Важно заранее ознакомиться с начислениями, чтобы избежать ошибок и штрафов", - рассказала она.
В случае если гражданин не согласен с начислениями, продолжила Маслова, ему следует записаться на консультацию в налоговую по месту жительства.
"Поэтому вопросом оплаты имущественного налога важно заняться хотя бы за пару недель до конца срока оплаты", - добавила она.
По ее словам, у россиян есть возможность подключить автоплатеж, сделать это можно в личном кабинете ФНС. Еще одна опция, о которой напомнила эксперт: пополнять ЕНС разрешается частями, что снижает разовую нагрузку на бюджет.
 
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