https://1prime.ru/20261019/rossijane-874367625.html

Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы

Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы

Уровень оплаты труда, приемлемое поведение руководства и стабильность компании являются главными ориентирами для большинства россиян при поиске работы,... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T03:47+0300

2026-10-19T03:47+0300

2026-10-19T03:47+0300

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874367625.jpg?1792370837

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень оплаты труда, приемлемое поведение руководства и стабильность компании являются главными ориентирами для большинства россиян при поиске работы, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости. "Рейтинг факторов, которые соискатели считают решающими при выборе места работы, по-прежнему возглавляет высокий уровень оплаты труда - его назвали 59% респондентов. Далее следуют адекватность начальства (38%) и стабильность компании (29%)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Практически аналогичное значение россияне придают удобству расположения компании (28%), комфортной психологической атмосфере и перспективам карьерного роста (по 26%). При поиске работодателя о личностном развитии задумывается каждый шестой опрошенный (17%), о прозрачных управленческих процессах и сохранении жизненного баланса - каждый седьмой (по 15%). Интересные задачи мотивируют 13%, достойный соцпакет - 12%, корпоративное обучение - 8%. Замыкают список имидж компании - 4% и корпоративная культура - 2%. Мужчины заметно чаще женщин называют значимыми факторами зарплату (63% и 55% соответственно) и карьерные перспективы (30% и 22%), а также чаще отмечают интересные задачи (17% и 9%), возможности личностного роста (20% и 14%) и важность work-life balance (17% и 13%). Женщины, в свою очередь, чаще отдают предпочтение работе рядом с домом (34% против 22% среди мужчин), комфортной атмосфере в коллективе (31% и 20%), эффективности систем управления (17% и 13%) и адекватности руководства (39% и 36%).

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общество