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Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы
Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы
Уровень оплаты труда, приемлемое поведение руководства и стабильность компании являются главными ориентирами для большинства россиян при поиске работы,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T03:47+0300
2026-10-19T03:47+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874367625.jpg?1792370837
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень оплаты труда, приемлемое поведение руководства и стабильность компании являются главными ориентирами для большинства россиян при поиске работы, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости. "Рейтинг факторов, которые соискатели считают решающими при выборе места работы, по-прежнему возглавляет высокий уровень оплаты труда - его назвали 59% респондентов. Далее следуют адекватность начальства (38%) и стабильность компании (29%)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Практически аналогичное значение россияне придают удобству расположения компании (28%), комфортной психологической атмосфере и перспективам карьерного роста (по 26%). При поиске работодателя о личностном развитии задумывается каждый шестой опрошенный (17%), о прозрачных управленческих процессах и сохранении жизненного баланса - каждый седьмой (по 15%). Интересные задачи мотивируют 13%, достойный соцпакет - 12%, корпоративное обучение - 8%. Замыкают список имидж компании - 4% и корпоративная культура - 2%. Мужчины заметно чаще женщин называют значимыми факторами зарплату (63% и 55% соответственно) и карьерные перспективы (30% и 22%), а также чаще отмечают интересные задачи (17% и 9%), возможности личностного роста (20% и 14%) и важность work-life balance (17% и 13%). Женщины, в свою очередь, чаще отдают предпочтение работе рядом с домом (34% против 22% среди мужчин), комфортной атмосфере в коллективе (31% и 20%), эффективности систем управления (17% и 13%) и адекватности руководства (39% и 36%).
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192
40
192
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40
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общество
Общество
03:47 19.10.2026
 
Россияне назвали главные ориентиры при поиске работы

SuperJob: зарплата и стабильность являются главными ориентирами при поиске работы

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Уровень оплаты труда, приемлемое поведение руководства и стабильность компании являются главными ориентирами для большинства россиян при поиске работы, говорится в исследовании SuperJob, которое есть у РИА Новости.
"Рейтинг факторов, которые соискатели считают решающими при выборе места работы, по-прежнему возглавляет высокий уровень оплаты труда - его назвали 59% респондентов. Далее следуют адекватность начальства (38%) и стабильность компании (29%)", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Практически аналогичное значение россияне придают удобству расположения компании (28%), комфортной психологической атмосфере и перспективам карьерного роста (по 26%).
При поиске работодателя о личностном развитии задумывается каждый шестой опрошенный (17%), о прозрачных управленческих процессах и сохранении жизненного баланса - каждый седьмой (по 15%). Интересные задачи мотивируют 13%, достойный соцпакет - 12%, корпоративное обучение - 8%. Замыкают список имидж компании - 4% и корпоративная культура - 2%.
Мужчины заметно чаще женщин называют значимыми факторами зарплату (63% и 55% соответственно) и карьерные перспективы (30% и 22%), а также чаще отмечают интересные задачи (17% и 9%), возможности личностного роста (20% и 14%) и важность work-life balance (17% и 13%).
Женщины, в свою очередь, чаще отдают предпочтение работе рядом с домом (34% против 22% среди мужчин), комфортной атмосфере в коллективе (31% и 20%), эффективности систем управления (17% и 13%) и адекватности руководства (39% и 36%).
 
Общество
 
 
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