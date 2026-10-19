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Россияне стали чаще покупать здоровое питание - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать здоровое питание
Россияне стали чаще покупать здоровое питание - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать здоровое питание
Россияне стали чаще покупать здоровое питание - за последний год продажи в крупных торговых сетях выросли в среднем на 20%, рассказал в интервью РИА Новости... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T05:08+0300
2026-10-19T05:08+0300
бизнес
россия
акорт
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать здоровое питание - за последний год продажи в крупных торговых сетях выросли в среднем на 20%, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Здоровое питание стало одним из устойчивых и распространенных потребительских трендов последних лет и охватывает все более широкую аудиторию, от жителей крупных городов до покупателей в регионах. Спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос в среднем на 20%", - сказал он. Глава ассоциации отметил, что покупатели внимательно изучают состав и калорийность продуктов и все чаще выбирают товары с повышенным содержанием белка и без добавленного сахара. Особенно быстро, по словам Богданова, растет популярность продуктов с добавленным протеином, а также десертов с пониженным содержанием сахара: покупатели не отказываются от сладкого, но все чаще делают выбор в их пользу. Показательна категория мороженого, где продажи позиций без добавленного сахара в крупных торговых сетях в прошлом году выросли почти вдвое. В ответ на растущий спрос торговые сети расширяют ассортимент, выделяют ЗОЖ-продукцию в тематические зоны в магазинах и отдельные разделы на онлайн-витринах. В зависимости от формата магазина сегодня в таких разделах представлено от 230 до более 2,4 тысячи товарных позиций - продукты без сахара, соли, глютена и лактозы, веганские и вегетарианские товары, суперфуды и растительные альтернативы. По мнению АКОРТ, в ближайшие годы тренд продолжит развиваться. "Принципы здорового питания все прочнее входят в повседневную модель покупок, а молодая аудитория, для которой они знакомы с детства, задает темп этим изменениям. По мере расширения предложения ЗОЖ-продукты будут занимать все более заметное место в потребительской корзине", - заключил Богданов.
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бизнес, россия, акорт
Бизнес, РОССИЯ, АКОРТ
05:08 19.10.2026
 
Россияне стали чаще покупать здоровое питание

АКОРТ: россияне стали чаще покупать здоровое питание

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать здоровое питание - за последний год продажи в крупных торговых сетях выросли в среднем на 20%, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Здоровое питание стало одним из устойчивых и распространенных потребительских трендов последних лет и охватывает все более широкую аудиторию, от жителей крупных городов до покупателей в регионах. Спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос в среднем на 20%", - сказал он.
Глава ассоциации отметил, что покупатели внимательно изучают состав и калорийность продуктов и все чаще выбирают товары с повышенным содержанием белка и без добавленного сахара.
Особенно быстро, по словам Богданова, растет популярность продуктов с добавленным протеином, а также десертов с пониженным содержанием сахара: покупатели не отказываются от сладкого, но все чаще делают выбор в их пользу. Показательна категория мороженого, где продажи позиций без добавленного сахара в крупных торговых сетях в прошлом году выросли почти вдвое.
В ответ на растущий спрос торговые сети расширяют ассортимент, выделяют ЗОЖ-продукцию в тематические зоны в магазинах и отдельные разделы на онлайн-витринах. В зависимости от формата магазина сегодня в таких разделах представлено от 230 до более 2,4 тысячи товарных позиций - продукты без сахара, соли, глютена и лактозы, веганские и вегетарианские товары, суперфуды и растительные альтернативы.
По мнению АКОРТ, в ближайшие годы тренд продолжит развиваться.
"Принципы здорового питания все прочнее входят в повседневную модель покупок, а молодая аудитория, для которой они знакомы с детства, задает темп этим изменениям. По мере расширения предложения ЗОЖ-продукты будут занимать все более заметное место в потребительской корзине", - заключил Богданов.
 
БизнесРОССИЯАКОРТ
 
 
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