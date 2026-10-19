https://1prime.ru/20261019/rossijane-874369172.html
Россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Россиянам до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги, среди которых налог на недвижимость, а также транспортный и земельный, сообщила РИА Новости... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T06:18+0300
2026-10-19T06:18+0300
2026-10-19T06:18+0300
бизнес
недвижимость
финансы
фнс россии
фнс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874369172.jpg?1792379881
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россиянам до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги, среди которых налог на недвижимость, а также транспортный и земельный, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.
"Не позднее 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги физлиц. К ним относят налог на недвижимость (квартира, дом, гараж), транспортный налог (автомобиль, мотоцикл) и земельный налог", - рассказала она.
По словам эксперта, важно внимательно прочитать уведомление об оплате налогов. "Оно может содержать сразу несколько начислений - по разным налогам и на разные суммы", - пояснила Маслова.
При этом любой гражданин, продолжила эксперт, может проверить свои начисления в личном кабинете на сайте или в приложении ФНС, а также через портал "Госуслуг". "Особенно удобно тем, кто живет не по месту регистрации и не может получить письмо от налоговой по почте", - добавила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, финансы, фнс россии, фнс
Бизнес, Недвижимость, Финансы, ФНС России, ФНС
Россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги
Маслова: россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россиянам до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги, среди которых налог на недвижимость, а также транспортный и земельный, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.
"Не позднее 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги физлиц. К ним относят налог на недвижимость (квартира, дом, гараж), транспортный налог (автомобиль, мотоцикл) и земельный налог", - рассказала она.
По словам эксперта, важно внимательно прочитать уведомление об оплате налогов. "Оно может содержать сразу несколько начислений - по разным налогам и на разные суммы", - пояснила Маслова.
При этом любой гражданин, продолжила эксперт, может проверить свои начисления в личном кабинете на сайте или в приложении ФНС, а также через портал "Госуслуг". "Особенно удобно тем, кто живет не по месту регистрации и не может получить письмо от налоговой по почте", - добавила она.