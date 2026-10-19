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Россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги

Россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги

Россиянам до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги, среди которых налог на недвижимость, а также транспортный и земельный, сообщила РИА Новости... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T06:18+0300

2026-10-19T06:18+0300

2026-10-19T06:18+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россиянам до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги, среди которых налог на недвижимость, а также транспортный и земельный, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова. "Не позднее 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги физлиц. К ним относят налог на недвижимость (квартира, дом, гараж), транспортный налог (автомобиль, мотоцикл) и земельный налог", - рассказала она. По словам эксперта, важно внимательно прочитать уведомление об оплате налогов. "Оно может содержать сразу несколько начислений - по разным налогам и на разные суммы", - пояснила Маслова. При этом любой гражданин, продолжила эксперт, может проверить свои начисления в личном кабинете на сайте или в приложении ФНС, а также через портал "Госуслуг". "Особенно удобно тем, кто живет не по месту регистрации и не может получить письмо от налоговой по почте", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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