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Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество

Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество

Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил во вторник в Москве с турецкой коллегой Беррис Экинджи энергетическое сотрудничество и реализацию ключевых двусторонних | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:38+0300

2026-10-19T16:38+0300

2026-10-19T16:38+0300

россия

москва

александр грушко

мид рф

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил во вторник в Москве с турецкой коллегой Беррис Экинджи энергетическое сотрудничество и реализацию ключевых двусторонних проектов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Предметно обсуждены вопросы российско-турецкой повестки дня с акцентом на вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также реализации ключевых проектов", - говорится на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что был подтвержден настрой на продолжение совместной работы в интересах дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.

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