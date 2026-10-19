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Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество
Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество
Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил во вторник в Москве с турецкой коллегой Беррис Экинджи энергетическое сотрудничество и реализацию ключевых двусторонних | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:38+0300
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россия
москва
александр грушко
мид рф
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил во вторник в Москве с турецкой коллегой Беррис Экинджи энергетическое сотрудничество и реализацию ключевых двусторонних проектов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Предметно обсуждены вопросы российско-турецкой повестки дня с акцентом на вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также реализации ключевых проектов", - говорится на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что был подтвержден настрой на продолжение совместной работы в интересах дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.
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россия, москва, александр грушко, мид рф
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Грушко, МИД РФ
16:38 19.10.2026
 
Россия и Турция обсудили энергетическое сотрудничество

Замглавы МИД Грушко и глава МИД Турции Экинджи обсудили энергетическое сотрудничество

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил во вторник в Москве с турецкой коллегой Беррис Экинджи энергетическое сотрудничество и реализацию ключевых двусторонних проектов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Предметно обсуждены вопросы российско-турецкой повестки дня с акцентом на вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также реализации ключевых проектов", - говорится на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что был подтвержден настрой на продолжение совместной работы в интересах дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.
 
РОССИЯМОСКВААлександр ГрушкоМИД РФ
 
 
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