https://1prime.ru/20261019/rossotrudnichestvo-874379452.html

Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов

Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов

Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов за рубежом, заявил глава организации Игорь Чайка. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:03+0300

2026-10-19T12:03+0300

2026-10-19T12:03+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов за рубежом, заявил глава организации Игорь Чайка. "Ведется активная работа по открытию новых партнерских Русских домов", - заявил Чайка на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

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бизнес, россия, банки