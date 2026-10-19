https://1prime.ru/20261019/rossotrudnichestvo-874379452.html
Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов
Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов
Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов за рубежом, заявил глава организации Игорь Чайка. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:03+0300
2026-10-19T12:03+0300
2026-10-19T12:03+0300
бизнес
россия
банки
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов за рубежом, заявил глава организации Игорь Чайка.
"Ведется активная работа по открытию новых партнерских Русских домов", - заявил Чайка на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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бизнес, россия, банки
Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов
Чайка: Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов за рубежом
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россотрудничество работает над открытием новых партнерских Русских домов за рубежом, заявил глава организации Игорь Чайка.
"Ведется активная работа по открытию новых партнерских Русских домов", - заявил Чайка на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".