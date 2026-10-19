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Ввод жилья в России за три квартала снизился на 13,4%

Ввод жилья в России за три квартала снизился на 13,4% - 19.10.2026, ПРАЙМ

Ввод жилья в России за три квартала снизился на 13,4%

Ввод жилья в России в январе-сентябре 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% – до 66,3 миллиона квадратных метров,... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:48+0300

2026-10-19T13:48+0300

2026-10-19T13:48+0300

недвижимость

россия

московская область

москва

краснодарский край

росстат

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-сентябре 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% – до 66,3 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в сентябре в стране сдали 8,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 8,8% меньше, чем в сентябре 2025 года, указывается в материалах ведомства. Согласно его данным, населением в январе-сентябре введено 41,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 20,8% меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Результат сентября - почти 5,3 миллиона "квадратов", что на 4% больше сентября 2025 года. По статистике Росстата, по вводу жилья за три квартала 2026 года лидируют Московская область (6,9 миллиона квадратных метров, -29,5%), Москва (почти 4,2 миллиона "квадратов", +4,7%), Краснодарский край (3,1 миллиона "квадратов", -31,7%), Татарстан (почти 3,1 миллиона "квадратов", +3%) и Ленинградская область (3 миллиона "квадратов", -9,8%).

московская область

москва

краснодарский край

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недвижимость, россия, московская область, москва, краснодарский край, росстат