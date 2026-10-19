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Мошенники прикрываются путевками в лагеря перед каникулами, сообщили в РСТ - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Мошенники прикрываются путевками в лагеря перед каникулами, сообщили в РСТ
Мошенники прикрываются путевками в лагеря перед каникулами, сообщили в РСТ - 19.10.2026, ПРАЙМ
Мошенники прикрываются путевками в лагеря перед каникулами, сообщили в РСТ
Родителям в преддверии школьных каникул могут быть предложены путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, однако под видом привлекательных предложений могут... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:00+0300
2026-10-19T14:00+0300
бизнес
туризм
общество
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Родителям в преддверии школьных каникул могут быть предложены путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, однако под видом привлекательных предложений могут скрываться мошенники, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "В преддверии осенних школьных каникул родителям предлагают путевки в лагеря, выездные курсы, языковые интенсивы, спортивные сборы и экскурсионные поездки. При бронировании важно проверить организатора и условия оплаты: под видом привлекательных предложений мошенники могут выманивать предоплату, данные банковских карт, пароли и коды из СМС или мессенджеров", - говорится в сообщении. По словам вице-президента РСТ, генерального директора юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова, мошенники говорят родителям, что осталось последнее место, бронь скоро отменят или скидка действует всего несколько часов. Так, когда нужно быстро решить вопрос с досугом ребенка, легко пропустить важные детали, поэтому не нужно переводить деньги под давлением - следует проверить предложение через официальные контакты организатора. Кроме того, среди возможных уловок могут быть обещания бесплатных или льготных путевок, за которые якобы нужно оплатить только дорогу, страховку или оформление документов, а также предложения компенсации. Отмечается, что родителей могут перенаправлять на поддельные страницы бронирования, приглашать в фальшивые чаты, рассылать опросы и голосования. "Иногда злоумышленники представляются сотрудниками школы или образовательных курсов и запрашивают личные сведения о семье", - добавили в РСТ. Там посоветовали родителям проверять детские лагеря в официальных региональных реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления, сверять сведения о туроператорах и турагентах в едином федеральном реестре Минэкономразвития. Также необходимо проверять контакты и реквизиты организатора по официальным каналам и не переходить по ссылкам из непроверенных сообщений и оплачивать услуги на расчетный счет организации, а не на карту частного лица. "Уточнять предложения, поступившие якобы от школы, непосредственно у администрации. Никому не сообщать коды из СМС, ПИН-коды, защитные коды банковских карт и пароли от личных кабинетов", - заключили в РСТ.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, туризм, общество , российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, Общество , Российский союз туриндустрии
14:00 19.10.2026
 
Мошенники прикрываются путевками в лагеря перед каникулами, сообщили в РСТ

РСТ: в преддверии школьных каникул мошенники могут выманивать данные банковских карт

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Родителям в преддверии школьных каникул могут быть предложены путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, однако под видом привлекательных предложений могут скрываться мошенники, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"В преддверии осенних школьных каникул родителям предлагают путевки в лагеря, выездные курсы, языковые интенсивы, спортивные сборы и экскурсионные поездки. При бронировании важно проверить организатора и условия оплаты: под видом привлекательных предложений мошенники могут выманивать предоплату, данные банковских карт, пароли и коды из СМС или мессенджеров", - говорится в сообщении.
По словам вице-президента РСТ, генерального директора юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова, мошенники говорят родителям, что осталось последнее место, бронь скоро отменят или скидка действует всего несколько часов.
Так, когда нужно быстро решить вопрос с досугом ребенка, легко пропустить важные детали, поэтому не нужно переводить деньги под давлением - следует проверить предложение через официальные контакты организатора.
Кроме того, среди возможных уловок могут быть обещания бесплатных или льготных путевок, за которые якобы нужно оплатить только дорогу, страховку или оформление документов, а также предложения компенсации.
Отмечается, что родителей могут перенаправлять на поддельные страницы бронирования, приглашать в фальшивые чаты, рассылать опросы и голосования. "Иногда злоумышленники представляются сотрудниками школы или образовательных курсов и запрашивают личные сведения о семье", - добавили в РСТ.
Там посоветовали родителям проверять детские лагеря в официальных региональных реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления, сверять сведения о туроператорах и турагентах в едином федеральном реестре Минэкономразвития.
Также необходимо проверять контакты и реквизиты организатора по официальным каналам и не переходить по ссылкам из непроверенных сообщений и оплачивать услуги на расчетный счет организации, а не на карту частного лица.
"Уточнять предложения, поступившие якобы от школы, непосредственно у администрации. Никому не сообщать коды из СМС, ПИН-коды, защитные коды банковских карт и пароли от личных кабинетов", - заключили в РСТ.
 
БизнесТуризмОбществоРоссийский союз туриндустрии
 
 
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