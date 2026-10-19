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Рубль на подъеме: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Рубль на подъеме: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 19.10.2026, ПРАЙМ

Рубль на подъеме: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо снижается в направлении 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:29+0300

2026-10-19T15:29+0300

2026-10-19T15:29+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо снижается в направлении 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.09 мск снижался на 8 копеек (-0,7%), до 12,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,35-12,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,69 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,70 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник ощутимо снижается в направлении уровня 12,35 рубля, обновляя минимум с 1 октября. "Основную поддержку рублю оказывает повышенная активность экспортеров, продающих валюту перед квартальными налоговыми выплатами, а также высокие цены на нефть. Стоимость российской смеси Urals держится выше 110 долларов. Балансируют рынок операции Минфина по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекс". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,65% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,41% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.08 мск снижалась на 1,3% - до 108,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03% - до 101,80 пункта. Прогнозы Увеличение предложения валюты будет компенсировано покупками валюты Минфином по бюджетному правилу и возможным ростом импорта, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "В результате мы сохраняем ожидания, что курс доллара достигнет 87 рублей на конец текущего года", - добавляет она. На текущей неделе Соболев из "Альфа-Форекс" ожидает колебания курса доллара в пределах 81-85 рублей, евро - в диапазоне 90-95,70 рубля. Торги юанем, вполне возможно, пройдут в коридоре 12,15-12,70 рубля, добавляет он. В целом же, риски устойчивого выхода курса ниже диапазона в 12,4-12,6 рубля за юань усиливаются, особенно на возможных продажах экспортеров для уплаты крупных налогов в октябре, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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валюта, курсы валют, рынок, торги, россия, рубль, юань, доллар сша