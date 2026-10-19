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"Рубль может сохранить силу": аналитики оценили рост российской валюты

"Рубль может сохранить силу": аналитики оценили рост российской валюты - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль может сохранить силу": аналитики оценили рост российской валюты

Рубль в понедельник вырос к юаню на фоне улучшения геополитического фона и высоких нефтяных цен, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:40+0300

2026-10-19T19:40+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Рубль в понедельник вырос к юаню на фоне улучшения геополитического фона и высоких нефтяных цен, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 12,42 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дешевеет на 0,32%, до 109,51 доллара за баррель. За день юань снизился на 0,33%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,35 – 12,43 рубля. "Рубль продолжил теснить валюты. Доллар ушел ниже 83 рублей, юань опускался до 12,3 рубля. Рубль укрепляется на фоне улучшения геополитического фона, высоких цен на нефть и приближения периода уплаты налогов, в том числе квартального НДД. Объем последнего мы оцениваем примерно в 400 миллиардов рублей",- рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Укреплению рубля, вероятно, некоторое время продолжал способствовать позитив, связанный с геополитикой. На этом фоне многие, кто использовал иностранную валюту в качестве инструмента, страхующего от геополитических рисков, сокращали в ней позиции. Однако этот драйвер, судя по всему, сходит на нет", - анализирует Дмитрий Бабин "БКС Мир инвестиций". В то же время, несмотря на произошедшее в последние несколько месяцев сильное подорожание нефти, предложения инвалюты от экспорта не настолько много, чтобы превалировать над относительно высоким спросом на нее со стороны импорта, вызвав более устойчивое подорожание рубля, добавил он. Прогнозы "На этой неделе рубль может сохранить силу, мы можем увидеть новые минимумы по валютам. Ожидаем доллар на уровне 82-84, юань – 12,25-12,55", - делится Смирнов. Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает завтра курсы доллара, евро и юаня к рублю в диапазонах: 82–84 рубля, 92–94 рубля и 12,3–12,7 рубля соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рубль, валюта, курсы валют, рынок, россия, юань, доллар сша