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"Рынок растет": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи

"Рынок растет": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Рынок растет": аналитики дали прогноз по движению индекса Мосбиржи

Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренный рост на фоне геополитического позитива и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:06+0300

2026-10-19T16:06+0300

2026-10-19T16:06+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренный рост на фоне геополитического позитива и высоких цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.45 мск рос на 0,66% до 2441,99 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 1,28%, до 108,45 доллара за баррель. "Рынок растет на фоне новости о временной приостановке введения новых антироссийских санкций США по решению президента Трампа. Это решение поддержало позитивные настроения инвесторов, способствуя укреплению индекса Мосбиржи", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". "В отсутствие существенных корпоративных новостей внимание инвесторов может быть направлено на динамику нефтяных котировок и доходности на рынке ОФЗ. Котировки Brent отступают примерно на процент, хотя и остаются вблизи максимумов с начала сентября... В сегменте ОФЗ, в свою очередь, наблюдается умеренное снижение доходностей, на 2-3 базисных пункта по облигациям сроком погашения от пяти до десяти лет, что в принципе благоприятно для рынка акций", - отмечают аналитики "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "ТМК" (+9,68 %), "Акрона" (+5,26 %), "РусГидро" (+5,16 %), "Вуш холдинга" (+5,03 %), ДВМП (+4,45 %). "Рост "Сургутнефтегаза" (+0,37%), "Алросы" (+1,45%) и ВТБ (+1,28%), на мой взгляд, можно связать с общим спросом на российские активы в расчете на смягчение внешних ограничений. Для этих компаний такой сценарий означал бы упрощение международных расчетов и работы с зарубежными контрагентами", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "МД Медикал груп" (−3,33 %), ВК (−2,23 %), "Абрау Дюрсо" (−1,49 %), "Самолета" (−1,38 %), "Россетей Центра И Приволжья" (−1,31 %). Прогнозы "До конца дня ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2480 пунктов. При сохранении положительного геополитического фона выход к 2500 пунктам до пятницы считаю возможным", - делится Чернов. "С технической точки зрения, потенциал для дальнейшего восстановления индекса Мосбиржи в направлении 2500 пунктов сохраняется, пока индекс торгуется выше 2441 пункта, где проходит его 200-дневное скользящее среднее", - рассказали аналитики из "Цифра брокер". Гудым ожидает закрытия рынка в "зеленой зоне". "Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне от 2425 до 2485 пунктов. Базовый сценарий — консолидация у отметки 2450 после недельного роста на 4,5%", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, сша, владимир чернов, мосбиржа, финам, акрон