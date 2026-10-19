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Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,25%

Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,25% - 19.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,25%

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,25%, следует из данных Московской биржи. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:16+0300

2026-10-19T19:16+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,25%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,25% - до 2432,06 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, торги