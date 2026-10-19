https://1prime.ru/20261019/rynok-874400772.html

"Потенциал роста сохраняется": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи

"Потенциал роста сохраняется": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Потенциал роста сохраняется": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций растерял часть своего роста к вечеру понедельника, пока инвесторы выбирают более осторожный подход и фиксируют прибыль, следует из данных | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:43+0300

2026-10-19T19:43+0300

2026-10-19T20:31+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял часть своего роста к вечеру понедельника, пока инвесторы выбирают более осторожный подход и фиксируют прибыль, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,25% - до 2432,06 пункта, индекс РТС - на 1,18%, до 897,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,59%, до 902,87 пункта. На пике основной индекс демонстрировал рост чуть более 1,5%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 0,45%, до 109,37 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок начал понедельник с уверенного подъема и обновил четырехмесячные максимумы: с начала октября индекс Мосбиржи прибавил около 8%. В первой половине сессии инвесторы активно отыгрывали позитивные внешние сигналы - в том числе ожидания смягчения санкционного режима и стабильно высокие цены на нефть", - комментирует Александр Бахтин из "Гарда капитал". Однако во второй половине дня темпы роста заметно снизились, а индекс начал откатываться от пиковых значений - участники рынка перешли к фиксации прибыли и более осторожной оценке перспектив, заметил он. "Индекс Мосбиржи начал понедельник бодрым ростом и дотянулся до 2 465 пунктов, во второй половине дня бенчмарк растерял дневные достижения. Тон главным образом продолжают задавать геополитические новости", - рассказывает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Ранее президент США Дональд Трамп в новом указе отказался от применения санкций против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом о санкциях против РФ. Также закон включает запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана. Предусмотренные Трампом исключения не затрагивают ранее введенные санкции США против России. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции ТМК (+9,27 %), "Вуш холдинга" (+5,35 %), "Акрона" (+4,76 %), ДВМП (+4,44 %), "Русгидро" (+3,93 %). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня были акции ТМК в ожидании будущих договоренностей России и Китая (возможно, на предстоящем саммите АТЭС) о строительстве газопровода "Сила Байкала". Лидерами понижения оказались акции "МД Медикал Групп" в связи с наступлением сегодня даты закрытия реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "МД Медикал Групп" (−3,63 %), "Самолета" (−2,68 %), "ВК" (−2,05 %), "Татнефти" (−1,71 %), "Абрау Дюрсо" (−1,65 %). Прогнозы По индексу Мосбиржи Смирнов ожидает движения в пределах 2400-2500 пунктов. "По нашим оценкам, потенциал роста индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов и выше сохраняется, прежде всего за счет геополитического фактора и высоких цен на энергоносители. Однако сдерживающим элементом остается крепкий рубль, который получает поддержку от нефтяного фактора, геополитических подвижек и приближения налогового периода - в это время экспортеры традиционно наращивают продажу валютной выручки, усиливая предложение валюты на рынке", - заключает Бахтин. В базовом сценарии индекс может постепенно подойти к уровню 2500 пунктов, но частые коррекции на фоне волатильности курса и новостей будут нормой, заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, мосбиржа, россия, акции, торги