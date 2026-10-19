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Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4%

Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4% - 19.10.2026, ПРАЙМ

Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4%

Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре 2026 года выросла на 14,4% в годовом выражении, в том числе на экспорт – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:57+0300

2026-10-19T13:57+0300

2026-10-19T13:57+0300

бизнес

россия

волгоградская область

оренбургская область

ржд

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре 2026 года выросла на 14,4% в годовом выражении, в том числе на экспорт – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания. "В сентябре 2026 года по сети РЖД отправлено 3,4 миллиона тонн зерна, что на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД. Лидерами по объему погрузки стали: Волгоградская область - 261,6 тысячи тонн (+40%), Оренбургская область - 258,2 тысячи тонн (+33%), Саратовская область - 252,5 тысячи тонн (+44%). "Отмечается ускоренный рост контейнеризации зерновых, что связано с оптимизацией логистики, особенно при экспортных перевозках через погранпереходы и при использовании неспециализированных терминалов", - пишет РЖД. В контейнеры погружено 356,3 тысячи тонн зерна, что эквивалентно 23,7 тысячи TEU (рост в 2 раза). "На экспорт отправлено 2,8 миллиона тонн зерна - в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Погрузка зерна в вагоны и контейнеры на сети РЖД за девять месяцев текущего года составила 25,9 миллиона тонн зерна (рост на 43,9%). В том числе на экспорт отправлено 18,8 миллиона тонн (рост в 1,8 раза).

волгоградская область

оренбургская область

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бизнес, россия, волгоградская область, оренбургская область, ржд