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Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4% - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4%
Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4% - 19.10.2026, ПРАЙМ
Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4%
Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре 2026 года выросла на 14,4% в годовом выражении, в том числе на экспорт – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:57+0300
2026-10-19T13:57+0300
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оренбургская область
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре 2026 года выросла на 14,4% в годовом выражении, в том числе на экспорт – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания. "В сентябре 2026 года по сети РЖД отправлено 3,4 миллиона тонн зерна, что на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД. Лидерами по объему погрузки стали: Волгоградская область - 261,6 тысячи тонн (+40%), Оренбургская область - 258,2 тысячи тонн (+33%), Саратовская область - 252,5 тысячи тонн (+44%). "Отмечается ускоренный рост контейнеризации зерновых, что связано с оптимизацией логистики, особенно при экспортных перевозках через погранпереходы и при использовании неспециализированных терминалов", - пишет РЖД. В контейнеры погружено 356,3 тысячи тонн зерна, что эквивалентно 23,7 тысячи TEU (рост в 2 раза). "На экспорт отправлено 2,8 миллиона тонн зерна - в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Погрузка зерна в вагоны и контейнеры на сети РЖД за девять месяцев текущего года составила 25,9 миллиона тонн зерна (рост на 43,9%). В том числе на экспорт отправлено 18,8 миллиона тонн (рост в 1,8 раза).
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бизнес, россия, волгоградская область, оренбургская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Волгоградская область, Оренбургская область, РЖД
13:57 19.10.2026
 
Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4%

Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре выросла на 14,4%, в том числе на экспорт в 1,8 раза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Погрузка зерна на сети РЖД в сентябре 2026 года выросла на 14,4% в годовом выражении, в том числе на экспорт – в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания.
"В сентябре 2026 года по сети РЖД отправлено 3,4 миллиона тонн зерна, что на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
Лидерами по объему погрузки стали: Волгоградская область - 261,6 тысячи тонн (+40%), Оренбургская область - 258,2 тысячи тонн (+33%), Саратовская область - 252,5 тысячи тонн (+44%).
"Отмечается ускоренный рост контейнеризации зерновых, что связано с оптимизацией логистики, особенно при экспортных перевозках через погранпереходы и при использовании неспециализированных терминалов", - пишет РЖД.
В контейнеры погружено 356,3 тысячи тонн зерна, что эквивалентно 23,7 тысячи TEU (рост в 2 раза).
"На экспорт отправлено 2,8 миллиона тонн зерна - в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Погрузка зерна в вагоны и контейнеры на сети РЖД за девять месяцев текущего года составила 25,9 миллиона тонн зерна (рост на 43,9%). В том числе на экспорт отправлено 18,8 миллиона тонн (рост в 1,8 раза).
 
БизнесРОССИЯВолгоградская областьОренбургская областьРЖД
 
 
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