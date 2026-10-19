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Названа предварительная причина посадки самолета S7 в Омске
Названа предварительная причина посадки самолета S7 в Омске - 19.10.2026, ПРАЙМ
Названа предварительная причина посадки самолета S7 в Омске
Падение уровня масла в двигателе рассматривается как предварительная причина того, что летевший в Махачкалу из Новосибирска самолет авиакомпании S7 совершил... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:33+0300
2026-10-19T14:33+0300
2026-10-19T14:34+0300
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НОВОСИБИРСК, 19 окт – ПРАЙМ. Падение уровня масла в двигателе рассматривается как предварительная причина того, что летевший в Махачкалу из Новосибирска самолет авиакомпании S7 совершил посадку в Омске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительная причина – падение уровня масла в двигателе", - сказали агентству. Ранее в понедельник самолет, выполнявший рейс S7 7099 Новосибирск - Махачкала, приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту самолета находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров. СК организовал проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, НОВОСИБИРСК, S7, СК РФ
Названа предварительная причина посадки самолета S7 в Омске
СК назвал падение уровня масла в двигателе предварительной причиной ЧП с самолетом S7
НОВОСИБИРСК, 19 окт – ПРАЙМ. Падение уровня масла в двигателе рассматривается как предварительная причина того, что летевший в Махачкалу из Новосибирска самолет авиакомпании S7 совершил посадку в Омске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительная причина – падение уровня масла в двигателе", - сказали агентству.
Ранее в понедельник самолет, выполнявший рейс S7 7099 Новосибирск - Махачкала, приземлился на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью. На борту самолета находилось 176 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров. СК организовал проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.