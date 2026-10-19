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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - 19.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T01:16+0300
2026-10-19T01:16+0300
2026-10-19T01:16+0300
бизнес
ульяновск
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Самара ("Курумоч"), Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, ульяновск, самара, росавиация
Бизнес, Ульяновск, САМАРА, Росавиация
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов