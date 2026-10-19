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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - 19.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T01:16+0300

2026-10-19T01:16+0300

2026-10-19T01:16+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. "Аэропорты Самара ("Курумоч"), Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, ульяновск, самара, росавиация