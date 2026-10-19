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Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономике - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономике
Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономике - 19.10.2026, ПРАЙМ
Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономике
Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономическом, инвестиционном и торговом сотрудничестве, заявила директор Департамента партнерства... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:30+0300
2026-10-19T12:30+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
мид рф
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономическом, инвестиционном и торговом сотрудничестве, заявила директор Департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. Третий саммит Россия-Африка пройдет 28-29 октября в Москве. "Я бы сказала, что в этот раз повестка будет действительно сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций. Потому что, как я уже говорила, у нас стоит задача, условно говоря, подтянуть наши экономические связи под динамично развивающиеся политические позиции", - сказала она журналистам.
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россия, мировая экономика, африка, москва, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, МИД РФ
12:30 19.10.2026
 
Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономике

МИД: повестка саммита "Россия — Африка" будет сконцентрирована на торговле и инвестициях

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Повестка саммита "Россия - Африка" будет сконцентрирована на экономическом, инвестиционном и торговом сотрудничестве, заявила директор Департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
Третий саммит Россия-Африка пройдет 28-29 октября в Москве.
"Я бы сказала, что в этот раз повестка будет действительно сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций. Потому что, как я уже говорила, у нас стоит задача, условно говоря, подтянуть наши экономические связи под динамично развивающиеся политические позиции", - сказала она журналистам.
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАМОСКВАМИД РФ
 
 
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