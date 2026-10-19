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Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал
Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал - 19.10.2026, ПРАЙМ
Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал
Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал, это борт Amazon Air, который летит над Тихим океаном, следует из полетных данных, изученных РИА Новости. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:13+0300
2026-10-19T21:13+0300
2026-10-19T21:49+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал, это борт Amazon Air, который летит над Тихим океаном, следует из полетных данных, изученных РИА Новости.Самолет американской Amazon Air типа Boeing 767-323(ER)(BDSF) вылетел из гавайского города Гонолулу в канадский город Онтарио. Однако воздушное судно подало аварийный сигнал Squawk 7700 над Тихим океаном и развернулось в обратную сторону, на Гавайи.По состоянию на 20:23 мск самолет снижает высоту, направляясь в сторону Гонолулу.Воздушное судно приземлилось в аэропорту вылета - аэропорту Гонолулу - примерно в 21.14 мск.В понедельник самолеты компаний Air France, SkyWest Airlines, а также два самолета ВВС США подавали аварийный сигнал.Код 7700 — это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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сша, amazon, air france, ввс сша
США, Amazon, Air France, ВВС США
Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал
Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Пятый самолет за сутки подал аварийный сигнал, это борт Amazon Air, который летит над Тихим океаном, следует из полетных данных, изученных РИА Новости.
Самолет американской Amazon Air типа Boeing 767-323(ER)(BDSF) вылетел из гавайского города Гонолулу в канадский город Онтарио. Однако воздушное судно подало аварийный сигнал Squawk 7700 над Тихим океаном и развернулось в обратную сторону, на Гавайи.
По состоянию на 20:23 мск самолет снижает высоту, направляясь в сторону Гонолулу.
Воздушное судно приземлилось в аэропорту вылета - аэропорту Гонолулу - примерно в 21.14 мск.
В понедельник самолеты компаний Air France, SkyWest Airlines, а также два самолета ВВС США подавали аварийный сигнал.
Код 7700 — это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.