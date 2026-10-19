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Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу
Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу
Минфин России рассчитывает, что импортный демпфер по дизельному топливу перестанет действовать после частичного снятия запрета на экспорт дизтоплива из РФ,... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:40+0300
2026-10-19T18:40+0300
россия
сша
алексей сазанов
владимир путин
дональд трамп
минфин
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает, что импортный демпфер по дизельному топливу перестанет действовать после частичного снятия запрета на экспорт дизтоплива из РФ, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Надеемся, что да", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о мнении Минфина по приостановке действия импортного демпфера по дизтопливу после частичного снятия запрета на экспорт. В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
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россия, сша, алексей сазанов, владимир путин, дональд трамп, минфин
РОССИЯ, США, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Минфин
18:40 19.10.2026
 
Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу

Сазанов: Минфин рассчитывает, что импортный демпфер по дизтопливу перестанет действовать

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Владимир Баранов
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает, что импортный демпфер по дизельному топливу перестанет действовать после частичного снятия запрета на экспорт дизтоплива из РФ, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Надеемся, что да", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о мнении Минфина по приостановке действия импортного демпфера по дизтопливу после частичного снятия запрета на экспорт.
В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок.
Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.
 
РОССИЯСШААлексей СазановВладимир ПутинДональд ТрампМинфин
 
 
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