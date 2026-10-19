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Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу

Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу - 19.10.2026, ПРАЙМ

Минфин ждет отмены импортного демпфера по дизтопливу

Минфин России рассчитывает, что импортный демпфер по дизельному топливу перестанет действовать после частичного снятия запрета на экспорт дизтоплива из РФ,... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:40+0300

2026-10-19T18:40+0300

2026-10-19T18:40+0300

россия

сша

алексей сазанов

владимир путин

дональд трамп

минфин

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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает, что импортный демпфер по дизельному топливу перестанет действовать после частичного снятия запрета на экспорт дизтоплива из РФ, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Надеемся, что да", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о мнении Минфина по приостановке действия импортного демпфера по дизтопливу после частичного снятия запрета на экспорт. В начале октября правительство РФ частично сняло запрет на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Ограничения были смягчены в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Демпфирующий механизм необходим для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость топлива выше условной внутрироссийской, указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.

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россия, сша, алексей сазанов, владимир путин, дональд трамп, минфин