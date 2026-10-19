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Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни
Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни - 19.10.2026, ПРАЙМ
Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни
В преддверии первой конференции Сбера по страхованию – "Страхование 2030. Технологии будущего" банк обновил данные первого публичного рейтинга выплат страховых... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:30+0300
2026-10-19T13:30+0300
финансы
бизнес
банки
сберстрахование жизни
согаз
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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. В преддверии первой конференции Сбера по страхованию – "Страхование 2030. Технологии будущего" банк обновил данные первого публичного рейтинга выплат страховых компаний по ипотечным кредитам. Обновленный список охватывает период с 1 января по 30 июня 2026 года. В него вошли 2 новых страховщика, таким образом на текущий момент в рейтинге 18 компаний.В топ-5 рейтинга лидирует "СберСтрахование жизни" с долей выплат 93,33%, за ней следует "СОГАЗ" — 58,82%. На третьем месте "Совкомбанк страхование" — 50% (компания вошла в рейтинг впервые), на четвертом "РЕСО-Гарантия" — 46,3%. Замыкает пятерку "АльфаСтрахование" — 46,09%.По сравнению с первой версией рейтинга, опубликованной 2 июля 2026 года и охватывавшей период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года, страховые компании повысили средний уровень выплат по своим полисам – с 38,61 до 40,5%. Это означает, что компании расширили страховое покрытие и стали больше платить по заявленным страховым случаям клиентов, отмечают в Сбере.Рейтинг учитывает долю выплат по полисам ипотечного страхования жизни страховой компании от общего числа заявленных страховых случаев. Публикация такой статистики позволяет клиентам получать больше информации о работе страховых организаций и учитывать ее при выборе полиса. Рейтинг планируется обновлять ежеквартально.
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финансы, бизнес, банки, сберстрахование жизни, согаз, "совкомбанк страхование"
Финансы, Бизнес, Банки, СберСтрахование жизни, Согаз, "Совкомбанк страхование"
13:30 19.10.2026
 
Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни

Помимо обновления данных о выплатах страховщиков, в рейтинг Сбера вошли две новые компании

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. В преддверии первой конференции Сбера по страхованию – "Страхование 2030. Технологии будущего" банк обновил данные первого публичного рейтинга выплат страховых компаний по ипотечным кредитам. Обновленный список охватывает период с 1 января по 30 июня 2026 года. В него вошли 2 новых страховщика, таким образом на текущий момент в рейтинге 18 компаний.
В топ-5 рейтинга лидирует "СберСтрахование жизни" с долей выплат 93,33%, за ней следует "СОГАЗ" — 58,82%. На третьем месте "Совкомбанк страхование" — 50% (компания вошла в рейтинг впервые), на четвертом "РЕСО-Гарантия" — 46,3%. Замыкает пятерку "АльфаСтрахование" — 46,09%.
По сравнению с первой версией рейтинга, опубликованной 2 июля 2026 года и охватывавшей период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года, страховые компании повысили средний уровень выплат по своим полисам – с 38,61 до 40,5%. Это означает, что компании расширили страховое покрытие и стали больше платить по заявленным страховым случаям клиентов, отмечают в Сбере.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2026
СберСтрахование жизни обеспечила почти треть страховых выплат в январе-июне
24 августа, 13:55
Рейтинг учитывает долю выплат по полисам ипотечного страхования жизни страховой компании от общего числа заявленных страховых случаев. Публикация такой статистики позволяет клиентам получать больше информации о работе страховых организаций и учитывать ее при выборе полиса. Рейтинг планируется обновлять ежеквартально.
 
ФинансыБизнесБанкиСберСтрахование жизниСогаз"Совкомбанк страхование"
 
 
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