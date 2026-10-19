https://1prime.ru/20261019/sberstrakhovanie-874297471.html

Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни

Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни - 19.10.2026, ПРАЙМ

Сбер заявил о росте уровня выплат по ипотечному страхованию жизни

В преддверии первой конференции Сбера по страхованию – "Страхование 2030. Технологии будущего" банк обновил данные первого публичного рейтинга выплат страховых... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:30+0300

2026-10-19T13:30+0300

2026-10-19T13:30+0300

финансы

бизнес

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сберстрахование жизни

согаз

"совкомбанк страхование"

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МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. В преддверии первой конференции Сбера по страхованию – "Страхование 2030. Технологии будущего" банк обновил данные первого публичного рейтинга выплат страховых компаний по ипотечным кредитам. Обновленный список охватывает период с 1 января по 30 июня 2026 года. В него вошли 2 новых страховщика, таким образом на текущий момент в рейтинге 18 компаний.В топ-5 рейтинга лидирует "СберСтрахование жизни" с долей выплат 93,33%, за ней следует "СОГАЗ" — 58,82%. На третьем месте "Совкомбанк страхование" — 50% (компания вошла в рейтинг впервые), на четвертом "РЕСО-Гарантия" — 46,3%. Замыкает пятерку "АльфаСтрахование" — 46,09%.По сравнению с первой версией рейтинга, опубликованной 2 июля 2026 года и охватывавшей период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года, страховые компании повысили средний уровень выплат по своим полисам – с 38,61 до 40,5%. Это означает, что компании расширили страховое покрытие и стали больше платить по заявленным страховым случаям клиентов, отмечают в Сбере.Рейтинг учитывает долю выплат по полисам ипотечного страхования жизни страховой компании от общего числа заявленных страховых случаев. Публикация такой статистики позволяет клиентам получать больше информации о работе страховых организаций и учитывать ее при выборе полиса. Рейтинг планируется обновлять ежеквартально.

https://1prime.ru/20260824/sberstrakhovanie-872618906.html

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финансы, бизнес, банки, сберстрахование жизни, согаз, "совкомбанк страхование"