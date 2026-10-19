https://1prime.ru/20261019/sevastopol-874397581.html
В Севастополе стабилизировали логистику поставок топлива
В Севастополе стабилизировали логистику поставок топлива - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Севастополе стабилизировали логистику поставок топлива
Логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована, с понедельника ограничения на продажу бензина сняты, сообщил губернатор города Михаил... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:21+0300
2026-10-19T18:21+0300
2026-10-19T18:21+0300
севастополь
михаил развожаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874397581.jpg?1792423289
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована, с понедельника ограничения на продажу бензина сняты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Продажа топлива по предварительной регистрации была введена в регионе в июне после возникновения дефицита, был также введен лимит на заправку бензином в размере 20 литров.
"Практически стабилизирована ситуация с логистикой поставок, с сегодняшнего дня мы убрали ограничения. Были сняты ограничения, связанные с продажей по QR-кодам, с сегодняшнего дня снят лимит (по объему заправки 20 литров за 1 раз – ред.)", - сообщил Развожаев в ходе заседания правительства региона.
Бензин марок 92 и 95 в Севастополе по субсидированной цене (100 рублей за литр) будет поставляться постоянно, отметил губернатор. Он призвал не заправляться впрок и не создавать ажиотаж.
севастополь
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севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
В Севастополе стабилизировали логистику поставок топлива
Развожаев: логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована, с понедельника ограничения на продажу бензина сняты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Продажа топлива по предварительной регистрации была введена в регионе в июне после возникновения дефицита, был также введен лимит на заправку бензином в размере 20 литров.
"Практически стабилизирована ситуация с логистикой поставок, с сегодняшнего дня мы убрали ограничения. Были сняты ограничения, связанные с продажей по QR-кодам, с сегодняшнего дня снят лимит (по объему заправки 20 литров за 1 раз – ред.)", - сообщил Развожаев в ходе заседания правительства региона.
Бензин марок 92 и 95 в Севастополе по субсидированной цене (100 рублей за литр) будет поставляться постоянно, отметил губернатор. Он призвал не заправляться впрок и не создавать ажиотаж.