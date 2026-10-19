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Новый сезон конкурса "Родная игрушка" стартует в ноябре

Новый сезон конкурса "Родная игрушка" стартует в ноябре - 19.10.2026, ПРАЙМ

Новый сезон конкурса "Родная игрушка" стартует в ноябре

Новый сезон конкурса "Родная игрушка" стартует в ноябре текущего года, все желающие смогут подать заявку на участие в нем, сообщил генеральный директор... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:01+0300

2026-10-19T21:01+0300

2026-10-19T21:07+0300

бизнес

общество

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Новый сезон конкурса "Родная игрушка" стартует в ноябре текущего года, все желающие смогут подать заявку на участие в нем, сообщил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Церемония награждения победителей конкурса "Родная игрушка" прошла в понедельник на площадке Национального центра "Россия". "Начнем мы принимать заявки уже через месяц - в ноябре, запустится новый сезон "Родной игрушки", - рассказал Древаль в ходе церемонии. Он подчеркнул, что организаторы уже определились с тематикой следующего сезона конкурса. Конкурс "Родная игрушка" запущен по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2024 году. Организаторами конкурса выступили Российское общество "Знание" и "Движение первых". Цель конкурса - стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , владимир путин