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В Словении обнаружили одну из крупнейших в Европе подпольных фабрик сигарет - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В Словении обнаружили одну из крупнейших в Европе подпольных фабрик сигарет
В Словении обнаружили одну из крупнейших в Европе подпольных фабрик сигарет - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Словении обнаружили одну из крупнейших в Европе подпольных фабрик сигарет
Одну из крупнейших в Европе фабрику по производству контрафактной табачной продукции обнаружили на востоке Словении, сообщило в понедельник финансовое... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:32+0300
2026-10-19T22:32+0300
бизнес
мировая экономика
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БЕЛГРАД, 19 окт – ПРАЙМ. Одну из крупнейших в Европе фабрику по производству контрафактной табачной продукции обнаружили на востоке Словении, сообщило в понедельник финансовое управление республики (FURS). На нелегальном предприятии в районе Помурье на востоке страны была обнаружена готовая продукция, а также все материалы, необходимые для производства сигарет: фильтры, бумага, картонные коробки, целлофан, клей и химические вещества и современное оборудование. В операции принимали участие сотрудники финуправления и около 80 полицейских. "Во вторник, 13 октября, FURS в районе города Лендава выявило подпольную фабрику по производству сигарет - одну из крупнейших в Европе. На ней находилось не менее 14 миллионов сигарет и 44 тонны табака… Сумма неуплаченных акцизов составляет 2,1 миллиона евро за сигареты и 5 миллионов евро за табак - всего более 7 миллионов евро", - цитирует пресс-служба представителя ведомства Душана Печника. На фабрике были обнаружены 33 гражданина Парагвая и один - Болгарии, которых, по версии следствия, принуждали там работать. По версии полиции, владельцы и организаторы производства - словенцы из муниципалитета Марибор. "Есть основания полагать, что подозреваемые — граждане Словении... совместно с неустановленными сообщниками в составе международной ОПГ совершили преступление, связанное с торговлей людьми, а также преступление, связанное с уклонением от уплаты налогов… За первое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, за второе - до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Неустановленное лицо набрало работников в Парагвае, пообещав им легальную работу в Европе с зарплатой от нескольких тысяч до 10 тысяч евро. Они прибыли в качестве туристов в хорватский Загреб, откуда их перевезли в Словению, пояснили в ведомстве. Иностранных работников не выпускали из объекта, кормили скудно, у них отобрали телефоны и запрещали общаться с водителями приезжавших грузовиков, труд не оплачивали. Они получили статус жертв торговли людьми, с ними работают правоохранительные органы.
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бизнес, мировая экономика, европа, словения
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, СЛОВЕНИЯ
22:32 19.10.2026
 
В Словении обнаружили одну из крупнейших в Европе подпольных фабрик сигарет

Одну из крупнейших в Европе фабрик по производству контрафактных сигарет нашли в Словении

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БЕЛГРАД, 19 окт – ПРАЙМ. Одну из крупнейших в Европе фабрику по производству контрафактной табачной продукции обнаружили на востоке Словении, сообщило в понедельник финансовое управление республики (FURS).
На нелегальном предприятии в районе Помурье на востоке страны была обнаружена готовая продукция, а также все материалы, необходимые для производства сигарет: фильтры, бумага, картонные коробки, целлофан, клей и химические вещества и современное оборудование. В операции принимали участие сотрудники финуправления и около 80 полицейских.
"Во вторник, 13 октября, FURS в районе города Лендава выявило подпольную фабрику по производству сигарет - одну из крупнейших в Европе. На ней находилось не менее 14 миллионов сигарет и 44 тонны табака… Сумма неуплаченных акцизов составляет 2,1 миллиона евро за сигареты и 5 миллионов евро за табак - всего более 7 миллионов евро", - цитирует пресс-служба представителя ведомства Душана Печника.
На фабрике были обнаружены 33 гражданина Парагвая и один - Болгарии, которых, по версии следствия, принуждали там работать. По версии полиции, владельцы и организаторы производства - словенцы из муниципалитета Марибор.
"Есть основания полагать, что подозреваемые — граждане Словении... совместно с неустановленными сообщниками в составе международной ОПГ совершили преступление, связанное с торговлей людьми, а также преступление, связанное с уклонением от уплаты налогов… За первое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, за второе - до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Неустановленное лицо набрало работников в Парагвае, пообещав им легальную работу в Европе с зарплатой от нескольких тысяч до 10 тысяч евро. Они прибыли в качестве туристов в хорватский Загреб, откуда их перевезли в Словению, пояснили в ведомстве.
Иностранных работников не выпускали из объекта, кормили скудно, у них отобрали телефоны и запрещали общаться с водителями приезжавших грузовиков, труд не оплачивали. Они получили статус жертв торговли людьми, с ними работают правоохранительные органы.
 
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